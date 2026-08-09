Esther Balboa y la mirada antropológica del misterio de Urkupiña, en Podcast Los Tiempos
Cultura
Publicado el 09/08/2026 a las 16h43
La festividad de la Virgen de Urkupiña trasciende las danzas, la música y el desborde folclórico; es, en su esencia primordial, un refugio de fe, esperanza y leyendas vivas.
En una reveladora entrega en el Podcast Los Tiempos, la reconocida antropóloga e investigadora cochabambina Esther Balboa desentraña la mística de esta celebración desde una óptica profundamente humana y espiritual.
Su análisis nos invita a mirar más allá de la superficie comercial para reencontrarnos con el verdadero latido de la "Mamita" de la Integración.
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