Esther Balboa y la mirada antropológica del misterio de Urkupiña, en Podcast Los Tiempos

La festividad de la Virgen de Urkupiña trasciende las danzas, la música y el desborde folclórico; es, en su esencia primordial, un refugio de fe, esperanza y leyendas vivas.

En una reveladora entrega en el Podcast Los Tiempos, la reconocida antropóloga e investigadora cochabambina Esther Balboa desentraña la mística de esta celebración desde una óptica profundamente humana y espiritual.

Su análisis nos invita a mirar más allá de la superficie comercial para reencontrarnos con el verdadero latido de la "Mamita" de la Integración.