Cartelera: La festividad de la Virgen de Urkupiña acapara la atención

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 10/08/2026 a las 8h43
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La mayor atención se centra en la Fiesta de la Integración Nacional de Bolivia, que congregará a miles de fieles en Quillacollo. La cartelera también contiene el espectáculo musical de Willy Claure y Efecto Tango, entre otros.

LUNES 1

En el tradicional lunes de cine, la Alianza Francesa de Cochabamba proyecta la película “Bonjour L’asile” de la directora Judith Davis. La función comienza a las 19:00 en la sala Christian Valbert y el ingreso es gratuito.

MIÉRCOLES 12

El Salón Principal del Palacio Portales acoge las "Historias contadas con el piano" con la interpretación de los alumnos de la clase de Natalya Shakhmatova. El espectáculo comienza a las 19:00.

JUEVES 13

El reconocido artista boliviano Willy Claure protagoniza el “Concierto Candlelight, Cuecas para Bailar” en la terraza de la Galería de Arte Palacio Portales, a partir de las 20:00. El show se reprisa el viernes.

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VIERNES 14

La gran entrada folklórica de festividad de la Virgen María de Urkupiña se lleva a cabo desde las 8:00 en Quillacollo.

SÁBADO 15

Efecto Tango Bolivia presenta "Tango de mis amores" en el teatro José María Achá desde las 19:30. El espectáculo se replica el domingo.

El Ballet Folklórico Tradiciones de mi Tierra presenta “Bolivianita 2.0” en homenaje a Bolivia. El evento arranca a las 19:30 en el teatro Adela Zamudio y se reprisa el domingo.

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