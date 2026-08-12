Quiénes fueron los 5 científicos que más vidas salvaron con sus descubrimientos

Cultura
Redacción Central
Publicado el 12/08/2026 a las 8h56
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Durante siglos, enfermedades infecciosas, hemorragias, trastornos metabólicos y períodos de escasez de alimentos estuvieron entre las principales amenazas para la supervivencia humana.

El desarrollo de determinadas herramientas médicas y agrícolas modificó ese escenario y permitió reducir de manera considerable la cantidad de muertes asociadas a esas dificultades.

Entre los científicos vinculados con algunos de esos avances se encuentran Maurice Hilleman, Alexander Fleming, Frederick Banting, Norman Ernest Borlaug y Karl Landsteiner.

Los trabajos abarcaron campos diferentes, desde la virología y la microbiología hasta la endocrinología, agronomía y medicina transfusional, y Science Focus los incluyó entre las cinco personas cuyos descubrimientos y desarrollos contribuyeron a salvar una mayor cantidad de vidas a lo largo de la historia.

Maurice Hilleman y el desarrollo de las vacunas

1El primer nombre de la lista es Maurice Hilleman, virólogo estadounidense especializado en el desarrollo de vacunas. A lo largo de su carrera creó 40 vacunas, entre ellas aquellas destinadas a prevenir las paperas, la varicela, la meningitis y el sarampión.

Según Science Focus, se atribuye a sus vacunas la salvación de más de 130 millones de vidas. Su trabajo también permitió comprender mejor el comportamiento de los virus de la gripe. Hilleman descubrió que estos virus pueden modificar las proteínas que el organismo utiliza para identificarlos y generar una respuesta inmunitaria.

Ese hallazgo contribuyó al desarrollo de las vacunas antigripales anuales. Además, en 1957 anticipó una posible pandemia de gripe y desarrolló rápidamente una nueva vacuna, una respuesta que limitó la gravedad del brote.

2 Alexander Fleming y el hallazgo de la penicilina

El segundo científico es Alexander Fleming, microbiólogo escocés cuyo descubrimiento accidental en 1928 abrió el camino para uno de los principales avances de la medicina moderna.

Al regresar de unas vacaciones, encontró una de sus placas de Petri con bacterias contaminada con moho. Al observarla, detectó una zona alrededor del hongo en la que las bacterias no crecían. A partir de esa evidencia, determinó que el moho liberaba una sustancia capaz de impedir la proliferación bacteriana.

Fleming identificó esa sustancia y la denominó penicilina. Sin embargo, tuvo dificultades para aislarla y purificarla de manera que pudiera utilizarse con fines médicos.

Más de una década después, el farmacólogo australiano Howard Florey y sus colaboradores consiguieron purificarla para su utilización. Según la información citada por Science Focus, la penicilina salvó más de 200 millones de vidas

Frederick Banting y la insulina.

3 El tercer integrante de la lista es Frederick Banting, farmacólogo canadiense relacionado con uno de los avances fundamentales para el tratamiento de la diabetes.

Antes de sus investigaciones, la diabetes tipo 1 solía resultar mortal durante la infancia y las alternativas terapéuticas eran muy limitadas. En 1921, Banting descubrió la insulina, una hormona encargada de regular la absorción del azúcar en la sangre, y demostró que podía utilizarse para tratar la enfermedad en animales.

Su colega James Collip desarrolló posteriormente un procedimiento para purificar la sustancia y permitir su utilización en seres humanos. Science Focus señaló que los avances de ambos permitieron salvar más de 200 millones de vidas.

El equipo decidió vender la patente por un dólar, con el objetivo de facilitar el acceso al tratamiento a quienes lo necesitaran.

4 Norman Ernest Borlaug y la mejora de los cultivos

El cuarto científico es Norman Ernest Borlaug, agrónomo estadounidense cuyo trabajo estuvo relacionado con la producción de alimentos y la nutrición.

Durante las décadas de 1950 y 1960 desarrolló variedades de trigo de alto rendimiento y resistentes a enfermedades, que fueron suministradas a agricultores de México, Pakistán e India.

También fue pionero en una técnica de cruzamiento entre variedades de cultivos de raza pura emparentadas. El procedimiento permitió obtener variedades multilínea capaces de reunir genes de resistencia a enfermedades provenientes de sus progenitores.

El incremento de la productividad agrícola derivado de su trabajo permitió mejorar el acceso a los alimentos. Science Focus estimó que sus avances salvaron aproximadamente 245 millones de vidas mediante una mejor nutrición.

5 Karl Landsteiner y los grupos sanguíneos

El quinto científico es Karl Landsteiner, biólogo austríaco-estadounidense cuyo trabajo permitió comprender por qué algunas transfusiones de sangre provocaban reacciones mortales.

A comienzos del siglo XX, las transfusiones podían resultar peligrosas porque la sangre de determinadas personas era incompatible con la de otras. En 1901, Landsteiner descubrió que existen diferentes características en la sangre humana, conocidas actualmente como grupos sanguíneos.

Su investigación permitió establecer las bases para realizar transfusiones compatibles. De acuerdo con el medio británico, el procedimiento se volvió práctico en 1914, cuando el médico belga Albert Hustin desarrolló una técnica destinada a impedir la coagulación de la sangre durante su almacenamiento y transporte.

Los avances relacionados con los grupos sanguíneos y las transfusiones se vinculan con la salvación de más de mil millones de vidas en todo el mundo.

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