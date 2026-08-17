Agenda: El pianista Marcus Schinkel y Anima Cantis destacan en la cartelera

El pianista germano llega por primera vez con el propósito de conquistar al público cochabambino. Mientras Anima Cantis vuelve al escenario junto a l artista Miguel Ángel Carballo y la dirección del maestro Leonardo Alvarado Claros.

LUNES 17

En el habitual lunes de cine francés, la Alianza Francesa de Cochabamba proyecta la película “L’attachement”, del director Carine Tardieu. La función comienza a las 19:00 en la sala Valbert y el ingreso es gratuito.

JUEVES 20

La productora “Entre tangos y gatos” presenta “Matilda, el musical”, en el teatro José María Achá, desde las 19:30.

Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård, Noah Jupe, Faith Delaney protagonizan el filme “La muerte de Robin Hood”, que se estrena en las salas de cine de Cochabamba.

VIERNES 21

Áncora será escenario del concierto y música y baile flamenco con la actuación de Cristian del Río y Manfarial Gitano, en el marco de su 18 aniversario. El espectáculo arranca a las 20:00 y se reprisa el sábado.

El pianista alemán Marcus Schinkel presenta el “Trío de jazz” junto a Juan Ernesto Saavedra (bajo) y Miguel Ángel Crespo (batería). El show se lleva a cabo en “Emblema” desde las 22:30 y se replica el sábado en “La muela del diablo”.

SÁBADO 22

El Ensamble Orquestal “Anima Cantis” presenta el estreno mundial del “Concierto para piano y orquesta Op. 28 en el teatro del Instituto Laredo a partir de las 19:30