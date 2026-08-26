“La noche del demonio” supera $us 60 millones en su estreno mundial

Cultura
Redacción Central
Publicado el 26/08/2026 a las 8h29
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La película La noche del demonio: Fuera del más allá debutó el 21 de agosto de 2026 con una recaudación mundial de 60,1 millones de dólares en su primer fin de semana, de acuerdo con los datos oficiales de Box Office Mojo. El estreno, bajo la distribución de Sony Pictures Releasing, se realizó de forma simultánea en Estados Unidos y más de 60 países, consolidando la presencia de la franquicia en el mercado internacional del cine de terror.

Según Box Office Mojo, la película obtuvo 25,1 millones de dólares en Estados Unidos, equivalente al 41,8% del total global, y 35 millones en mercados internacionales, lo que representa el 58,2% de la recaudación inicial. El lanzamiento en 3.303 salas estadounidenses permitió una cobertura nacional amplia, mientras que la respuesta en América Latina, Europa y Asia impulsó el desempeño internacional, según reportó Deadline.

La noche del demonio: Fuera del más allá se inscribe en la tendencia de éxito sostenido que caracteriza a las producciones de terror con presupuestos controlados y distribución global. La saga, iniciada en 2010 por Blumhouse y Atomic Monster, ha logrado mantener el interés del público, adaptando sus estrategias a los cambios en la industria y en las preferencias de los espectadores, de acuerdo con análisis de la industria y reportes de medios como Yahoo! Movies y 20minutos.

La noche del demonio: Fuera del más allá se inscribe en la tendencia de éxito sostenido que caracteriza a las producciones de terror con presupuestos controlados y distribución global. La saga, iniciada en 2010 por Blumhouse y Atomic Monster, ha logrado mantener el interés del público, adaptando sus estrategias a los cambios en la industria y en las preferencias de los espectadores, de acuerdo con análisis de la industria y reportes de medios como Yahoo! Movies y 20minutos.

De acuerdo con Deadline, la película se posicionó entre los principales estrenos de la cartelera global durante el fin de semana, ocupando los primeros lugares en países de América Latina, Europa y Asia. El resultado financiero refleja la capacidad de convocatoria internacional de la franquicia y la efectividad de la estrategia de Sony Pictures.

¿Cómo fue el desempeño en la taquilla de Estados Unidos?

En Estados Unidos, La noche del demonio: Fuera del más allá recaudó 25.106.020 dólares durante su primer fin de semana, según Box Office Mojo. El estreno se realizó en 3.303 salas bajo clasificación PG-13, lo que facilitó el acceso de públicos adolescentes y adultos. La película se ubicó en el segundo puesto de la taquilla nacional, solo por detrás de Spider-Man: Brand New Day, que lideró con 39 millones de dólares.

La cifra obtenida superó las estimaciones iniciales y permitió a Sony Pictures posicionarse como uno de los estudios con mayor presencia en la temporada de estrenos de agosto. De acuerdo con Deadline, el resultado nacional fue respaldado por una campaña de promoción dirigida a los segmentos que históricamente apoyan el género de terror.

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