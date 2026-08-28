Bolivia Lab 2026 lleva adelante la Muestra Internacional de Películas

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 28/08/2026 a las 9h03
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En el marco del XV Taller Internacional de Guion – Bolivia Lab 2026, se desarrolla en Cochabamba, la Muestra Internacional de Películas (MIP) Bolivia Lab. La actividad es gratuita y se tiene contemplado un conversatorio con los directores después de la exhibición de las películas de largometraje.

La proyección de dos filmes está prevista para el martes 1 y miércoles 2 de septiembre en la Alianza Francesa de Cochabamba.

El martes, desde las 19:00, se proyectará la película “Postales colombianas”, del cineasta Ricardo Coral.

La actividad es impulsada por Bolivia Lab- Historias de vuelo, con el respaldo de Alianza Francesa, Awa Gestión Cultural, Red Colombiana de Escritores Audiovisuales SGC, ABRA, Herbert Suárez.

La película colombiana relata la historia de Piedad, Caridad y Fanny, mujeres intelectuales, feministas, bien posicionadas profesionalmente, autónomas y de clase media, que se reencuentran una noche para compartir sus vivencias, recuerdos y puntos de vista.

Esa misma noche se cruzan con tres hombres de apariencia normal; ellos terminarán siendo sus verdugos porque el ente de poder para el que trabajan les ha ordenado entregar nuevos “positivos”. En el argot militar colombiano “positivos” es el nombre que se les da a los enemigos dados de baja en combate.

El miércoles 3 de septiembre será el turno de la cinta brasileña “A los ojos de Ernesto”, de la directora Ana Luisa Azevedo.

El filme tiene una duración de 112 minutos y refleja la vivencia de Enesto, quien se enfrenta a las limitaciones de la vejez, como la soledad y la creciente pérdida de visión, conoce a Bia, quien trastorna su existencia y pone en peligro su vida cotidiana al convertirse en un eterno extraño.

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