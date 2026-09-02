Filme "Thaqhata" conquista su primer galardón internacional y va por más

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 02/09/2026 a las 9h24
ESCUCHA LA NOTICIA

El cortometraje boliviano  Thaqhata alcanzó su primera estrella en el contexto universal en el Festival Internacional del Cine de los Andes (FICA), en Cusco, Perú.

Thaqhata ( búsqueda en idioma aymara) es un cortometraje  de drama y ficción que refleja la historia de una madre alteña que busca desesperadamente a su hija desaparecida.

El cineasta paceño Iván Paz  comentó que el galardón les llegó de sorpresa y les confiere confianza para afrontar futuros eventos nacionales e internacionales.

¿Estaba en sus planes conquistar un galardón en FICA?

La verdad, fuimos con la ilusión de compartir Thaqhata con un público internacional, más que con la expectativa de ganar.

Estar en la Selección Oficial del Festival ya era un logro en sí mismo, así que este premio llegó como una sorpresa enorme y una confirmación de que la historia está conectando con el público.

¿Es el primer premio que logra el cortometraje?

El cortometraje obtuvo 2 galardones en el Festival Internacional de Cortometrajes Luz de Altura, realizado en La Paz en febrero de este año: Premio del Público y Mejor Actuación (Susana Condori).

Este es el primer reconocimiento fuera del país para Thaqhata, y justamente por eso significa tanto para todo el equipo.

¿Cómo nace la iniciativa para hacer la película?

Thaqhata nace de la necesidad de contar una historia profundamente ligada a lo que viven muchas familias cuando desaparece un ser querido; la incertidumbre, la falta de respuestas y un dolor que lamentablemente resuena en nuestro contexto.

Quisimos retratar esa realidad con sensibilidad, desde la ciudad de El Alto y para el mundo.

¿Qué perspectivas hay de seguir cosechando títulos?

Seguimos moviendo Thaqhata en el circuito de festivales, con la meta de que llegue a más públicos y a más plataformas internacionales.

El próximo 8 de septiembre tendremos una proyección junto a otros cortometrajes, organizada por Foto Espacio Bolivia en la ciudad de La Paz.

Mientras, seguimos postulando el corto a otros festivales, más adelante estará disponible en YouTube para que todos puedan verlo.

Este premio nos da mucho impulso para seguir apostando por historias bolivianas con proyección global, y para nosotros es también un paso hacia lo que viene: nuestro primer largometraje.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Histórico acuerdo petrolero de Estados Unidos con Venezuela
2
Ecojet reinicia operaciones en Sucre y Tarija, tras gestión del ministro Zamora
3
Prevén sequía severa y escalada de calor en Bolivia por efecto de El Niño
4
Mariaca posesiona a cinco nuevos fiscales departamentales y les exige independencia
5
Al menos 4 sectores alistan marchas y bloqueos hoy y mañana contra D.S. 5676

Más en Cultura

31/08/2026
La IA bajo la mirada de la Iglesia y la filosofía
No es casualidad que corrientes ateas y creyentes confluyan más o menos en lo mismo cuando analizan las potenciales amenazas de la Inteligencia Artificial (IA...
Ver más
30/08/2026
Después de todo, ¿qué es, realmente, lo postmoderno, Cachín Antezana?
Hace algunos años tuve una conversación con Luis H. “Cachín” Antezana sobre el postmodernismo. Partí de una pregunta que parecía básica, casi obvia: ¿qué es lo...
Ver más
La arcilla de Huayculi, departamento de Cochabamba, dejará de ser solo materia para vasijas y objetos utilitarios para convertirse en una interfaz capaz de producir nuevas experiencias sonoras.
Ver más
28/08/2026
La arcilla de Huayculi se transforma en instrumento sonoro con la tecnología
En el marco del XV Taller Internacional de Guion – Bolivia Lab 2026, se desarrolla en Cochabamba, la Muestra Internacional de Películas (MIP) Bolivia Lab.
Ver más
28/08/2026
Bolivia Lab 2026 lleva adelante la Muestra Internacional de Películas
En Portada
02/09/2026 Economía
Justiniano anuncia que pequeños productores podrán acceder hasta a 2.500 litros de diésel al mes y pide levantar los bloqueos
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó este miércoles que los pequeños productores agropecuarios continuarán accediendo al diésel al precio de Bs...
vista
02/09/2026 Economía
YPFB dejará de comercializar hidrocarburos
“La intención del Gobierno es que Yacimientos vuelva a su rol natural y no se dedique a comercializar hidrocarburos (…) esta empresa estatal “no fue creada con...
vista
02/09/2026 Seguridad
Cocaleros toman un retén policial en el Chapare
Desalojaron a los efectivos antidrogas del punto de control de El Castillo, aseguran que fue una toma pacífica y la justifican con un reclamo por “abuso de...
vista
02/09/2026 Seguridad
Mariaca posesiona a cinco nuevos fiscales departamentales y les exige independencia
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, designó este miércoles a nuevas autoridades en cinco Fiscalías departamentales como parte de una “reestructuración...
vista
02/09/2026 Seguridad
Desaparecen de un cuartel 33.608 cartuchos de fusil
El ministro de Defensa informó de una investigación para determinar “qué ocurrió, quiénes son los responsables y fundamentalmente cuál fue el destino de esa...
vista
02/09/2026 País
Asamblea convoca para este jueves a nueva interpelación contra el ministro Oviedo
Edmand Lara, vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), convocó a sesión del pleno este jueves para la interpelación del...
vista
Actualidad
Desalojaron a los efectivos antidrogas del punto de control de El Castillo, aseguran que fue una toma pacífica y la...
Ver más
02/09/2026 Seguridad
Cocaleros toman un retén policial en el Chapare
“La intención del Gobierno es que Yacimientos vuelva a su rol natural y no se dedique a comercializar hidrocarburos...
Ver más
02/09/2026 Economía
YPFB dejará de comercializar hidrocarburos
El encuentro nacional de altos funcionarios del Órgano Electoral definió una hoja de ruta para modernizar las normas...
Ver más
02/09/2026 País
El OEP pone en marcha proceso de reforma electoral
El presidente del Senado y el jefe de bancada de Unidad, plantean prohibir las nacionalizaciones y abrir los contratos...
Ver más
02/09/2026 País
Alarcón y Ávila presentan proyecto de reforma parcial de la CPE
Deportes
El Tribunal de Ética, de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) admitió una demanda en contra del seleccionador...
Ver más
02/09/2026 Fútbol
El Tribunal de Ética de la FBF lleva adelante un proceso en contra de Óscar Villegas
El Tribunal de Ética, de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) admitió una demanda en contra del seleccionador...
Ver más
02/09/2026 Fútbol
El Tribunal de Ética de la FBF lleva adelante un proceso en contra de Óscar Villegas
Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, decidió retirarse de la Selección Argentina,...
Ver más
01/09/2026 Fútbol
Adiós: Lionel Messi se retira de la Selección Argentina después de seis campeonatos mundiales
Bolívar dominó el clásico nacional con autoridad y golpeó primero en el estadio Hernando Siles. La velocidad de los...
Ver más
31/08/2026 Fútbol
Bolívar domina el clásico nacional y gana por goleada en el Siles
Tendencias
Dormir con la ventana abierta parece una decisión menor, casi instintiva. Pero la ciencia acumulada en los últimos años...
Ver más
02/09/2026 Salud
Cuál es el verdadero impacto de dormir con la ventana abierta en el organismo
Amedida que aumenta la expectativa de vida, muchas personas atraviesan un momento de replanteo cuando se cumplen los...
Ver más
01/09/2026 Salud
Por qué encontrar un nuevo propósito, después de los 50 años es clave la salud
El lago Titicaca se deja recorrer de muchas maneras. A 177 kilómetros al noroeste de La Paz, en la Península Challapata...
Ver más
31/08/2026 Medio Ambiente
Aviturismo en Escoma: comunidades aymaras se unen para proteger el hábitat del zambullidor del Titicaca
Agosto está siendo un mes extraordinario para los aficionados a la astronomía. Después del espectacular eclipse solar...
Ver más
27/08/2026 Ciencia
En Bolivia el eclipse parcial de Luna será visible desde las 22:33 de hoy
Doble Click
El cortometraje boliviano 'Thaqhata' alcanzó su primera estrella en el contexto universal en el Festival Internacional...
Ver más
02/09/2026 Cultura
Filme "Thaqhata" conquista su primer galardón internacional y va por más
Con la obtención del trigésimo tercer galardón en el Festival Internacional de Cine de los Andes (FICA),en Cusco, Perú...
Ver más
01/09/2026 Cine
“La hija cóndor” se afianza como gran candidata a los premios Òscar y Goya
No es casualidad que corrientes ateas y creyentes confluyan más o menos en lo mismo cuando analizan las potenciales...
Ver más
31/08/2026 Cultura
La IA bajo la mirada de la Iglesia y la filosofía
El estreno de la película boliviana “Cielo” en los cines de Cochabamba y el concierto de Grillo Villegas conmemorando...
Ver más
31/08/2026 Cine
Cartelera: El filme boliviano “Cielo” se estrena en Cochabamba