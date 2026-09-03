Exposición Sol de septiembre rinde homenaje a Cochabamba

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 03/09/2026 a las 8h59
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Unos 40 artistas plásticos tomarán  parte de la exposición “Sol de septiembre” que se inaugura  mañana en el salón Melchor Pérez de Holguín.

Pintores de La Paz, Oruro, Potosí, Sucre y Cochabamba exhibirán su destreza en las especialidades de grabado, dibujo, pintura y escultura en la muestra que se se llevará a efecto en el marco del aniversario 216 de Cochabamba.

Ana Valencia, destacada artista e integrante de la organización del evento pictórico, explicó que  sólo admitieron el concurso de 40 pintores de 70 aspirantes porque el salón de artes no tiene la capacidad para abastecer a ese número de expositores.

“Este año sobrepasó el número de participantes, puesto que llegaron a 70; tuvimos que negar la participación al resto y confirmar la presencia de 40 debido al espacio reducido del salón de exposiciones”, comentó.

La sexta edición de “Sol de septiembre” es impulsada por: Jesús Florido Villafani,  Ana Isabel  Valencia Herbas, Lenin Fernando Torrico,  Manuel Tinta, Miriam Paca y   Efraín Chambi.

El artista plástico cochabambino Wilson Cahuaya Colque expresó su satisfacción por retornar  a una exposición después de tres  años.

“Vuelvo a los salones mostrando mi faceta de casado; voy a presentar dos obras: una pintura al óleo, retratando a mi esposa, y un dibujo mostrándola embarazada, sentada en una silla, en casa, esperando con cariño al retoño que va nacer. También vamos a poner a disposición  del  público el catálogo-revista de artes plásticas y visuales”, comentó el artista.

Por su parte, Jesús Florido comentó que unas 80 obras serán expuestas en el salón de arte hasta el jueves 17 de septiembre.

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