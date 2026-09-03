Exposición Sol de septiembre rinde homenaje a Cochabamba
Unos 40 artistas plásticos tomarán parte de la exposición “Sol de septiembre” que se inaugura mañana en el salón Melchor Pérez de Holguín.
Pintores de La Paz, Oruro, Potosí, Sucre y Cochabamba exhibirán su destreza en las especialidades de grabado, dibujo, pintura y escultura en la muestra que se se llevará a efecto en el marco del aniversario 216 de Cochabamba.
Ana Valencia, destacada artista e integrante de la organización del evento pictórico, explicó que sólo admitieron el concurso de 40 pintores de 70 aspirantes porque el salón de artes no tiene la capacidad para abastecer a ese número de expositores.
“Este año sobrepasó el número de participantes, puesto que llegaron a 70; tuvimos que negar la participación al resto y confirmar la presencia de 40 debido al espacio reducido del salón de exposiciones”, comentó.
La sexta edición de “Sol de septiembre” es impulsada por: Jesús Florido Villafani, Ana Isabel Valencia Herbas, Lenin Fernando Torrico, Manuel Tinta, Miriam Paca y Efraín Chambi.
El artista plástico cochabambino Wilson Cahuaya Colque expresó su satisfacción por retornar a una exposición después de tres años.
“Vuelvo a los salones mostrando mi faceta de casado; voy a presentar dos obras: una pintura al óleo, retratando a mi esposa, y un dibujo mostrándola embarazada, sentada en una silla, en casa, esperando con cariño al retoño que va nacer. También vamos a poner a disposición del público el catálogo-revista de artes plásticas y visuales”, comentó el artista.
Por su parte, Jesús Florido comentó que unas 80 obras serán expuestas en el salón de arte hasta el jueves 17 de septiembre.