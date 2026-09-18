ONU Mujeres lleva a historietas la vida de bolivianas que rompieron estereotipos

Cultura
Redacción Central
Publicado el 18/09/2026 a las 8h51
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Una pilota frente a los controles de una aeronave, una soldadora entre herramientas y chispas, una bombera voluntaria, una corredora de montaña de ultradistancia y una ingeniera que opera una cabina de Mi Teleférico tienen algo en común: eligieron caminos que durante mucho tiempo fueron considerados espacios para hombres. Sus historias ahora llegan a las páginas de una colección de historietas impulsada por ONU Mujeres.

La publicación, titulada Mujeres Extremas, reúne las experiencias de bolivianas que desafiaron estereotipos y construyeron sus propias rutas en ámbitos como la aviación, la ingeniería, el deporte, la mecánica, el transporte, la seguridad y otros oficios.

Entre sus protagonistas están Paola Velasco, pilota; Cristina Copa, corredora de montaña de ultradistancia; Claudia Muñoz, ingeniera electrónica y operadora de Mi Teleférico; Fernanda Salas, piloto de karting; Carmiña Paz, bombera voluntaria; y Jess Velazco, tiradora deportiva.

La lista continúa con Carla Ascencio y Diana Cacasaca, ingenieras mecatrónicas; Lidia Chura, árbitra; Reina Quispe, soldadora; Kelly Scholz, motocrosista; Wendy Chambi, ingeniera electromecánica y trabajadora de Mi Teleférico; Lizz Angulo, entrenadora de musculación; Maribel Caucota, artista metalmecánica; y Ana Lía Gonzales, escaladora.

También forman parte de la colección Maitte Zamorano, directora técnica de fútbol; Sandra Espejo, parapentista; Ada Yahuasi, mecánica automotriz; y Rafaela Bonadona, esgrimista.

Más que una lista de profesiones, las historietas muestran trayectorias que cuestionan la idea de que existen actividades, deportes u oficios reservados para hombres y otros destinados a mujeres.

Mujeres Extremas es una iniciativa de ONU Mujeres en Bolivia, desarrollada junto a BancoSol y la empresa de transporte por cable Mi Teleférico.

“Tiene como objetivo deconstruir estereotipos de género, prevenir todas las formas de violencia e inspirar a las nuevas generaciones a partir de experiencias de mujeres, niñas y adolescentes que rompen barreras y desafían los estereotipos tradicionales de género desde las profesiones, deportes y oficios”, resalta la organización a través de su portal web.

En la presentación de la publicación, la representante de ONU Mujeres en Bolivia, Nídya Pesántez Calle, explica que la división sexual del trabajo limitó durante generaciones la participación femenina en determinados espacios de formación y actividad profesional.

Aunque esas barreras cambiaron con el tiempo, todavía persisten prejuicios que condicionan la presencia de la mujer en algunas ramas de la ciencia, el arte y el deporte, señala la representante.

Por eso, con la historieta se busca que niñas y adolescentes encuentren referentes en personas que superaron obstáculos para alcanzar sus metas. La publicación también plantea que los niños crezcan con la presencia de mujeres en espacios que antes se consideraban exclusivamente masculinos.

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