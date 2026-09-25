Lema intenta politizar el pasado histórico de los bolivianos con su nueva obra

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 25/09/2026 a las 9h16
ESCUCHA LA NOTICIA

Los bolivianos” es la obra literaria del destacado escritor tarijeño Gonzalo Lema Vargas que fue presentado ayer en el Instituto Eduardo Laredo en un clima de gran interés.

El libro está dedicado al arquitecto, músico y pedagogo Franklin Anaya Arze, fundador del Instituto Eduardo Laredo y por cuyas aulas pasó Lema.

Lema explicó que la obra contiene 11 cuentos y cada uno recupera la memoria histórica de los bolivianos, quienes deben comprender que su mentalidad se fundó 467 años atrás y que sólo festejan 201 años de la República o Estado nacional.

“Nuestra mentalidad empezó a construirse hace 467 años porque los españoles, o su colonia, advirtieron la riqueza sin igual del Cerro Rico de Potosí y pronto organizaron la Audiencia de Charcas y bautizaron la ciudad como La Plata, actual capital del Estado Plurinacional, que es Sucre. Por tanto, se debe diferenciar la construcción de nuestra mentalidad, de nuestra forma de ser, con la construcción del Estado nacional, que en buenas cuentas significa la sociedad organizada jurídica, política y administrativamente. Son dos cosas distintas”, explicó.

El reconocido escritor tarijeño señaló que los cuentos atienden a algún hecho esencial, por ejemplo: la lucha de los guerrilleros con el tambor Vargas en las montañas de Ayopaya o la biografía del maravilloso boliviano Franz Tamayo, nacido en siglo XIX, pero vivió su vida larga en el XX, entre otros.

“Tengo otro cuento: ‘Ya no somos los mismos’, que trata de la catequización de la Chuiquitanía a cargo de los jesuitas en el siglo XVII y XVIII; todo lo que hoy visitamos empezó un día y eso es lo que narro en el libro con la llegada de los jesuitas a la Chiquitanía, a los llanos de Santa Cruz, como también a los chacos del Paraguay, o al Beni”, añadió.

La llegada del cine nacional a Cochabamba también forma parte de la obra de Lema, teniendo como principal artífice de este acontecimiento a la otrora exdestacada escritora Adela Zamudio.

“Mis cuentos intentan politizar el pasado histórico de los bolivianos para que comprendamos que nuestra mentalidad está alcanzando los 470 años, para redondear; no somos tan nuevos, el país tiene 201 años, su identidad cívica, su estructura, pero su mentalidad tiene el doble, inclusive más, por lo tanto tenemos que reaccionar, atender mejor el presente, comprendernos más y practicar empatía para tener un país mejor, para que nos ayude a vivir el día a día”.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Convocatoria Credifondo Garantiza
3
Convocatoria Credifondo Promotor

Lo más compartido

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Bono Juancito Pinto: Requisitos, fechas y modalidades para cobrar los Bs 300
3
Ministro Zamora se reúne con el transporte pesado y definen la atención de carreteras críticas en Cochabamba
4
Convocatoria Credifondo Garantiza
5
El sector de la construcción exige medidas urgentes para trabajar en condiciones de equilibrio

Más en Cultura

25/09/2026
Una novela gráfica rescata a Luis Espinal más allá de su muerte
Luis Espinal volverá a las páginas, pero esta vez dibujado. Una novela gráfica reconstruye episodios de su vida y propone mirar al sacerdote y periodista desde...
Ver más
24/09/2026
La FILC anuncia más de 600 actividades en su 19ª versión
Más de 600 actividades culturales se llevarán adelante en la decimonovena edición de la Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC), que comienza el...
Ver más
La “Noche de Museos 2.0” se  suma a la celebración de los 216 años de la gesta libertaria de Cochabamba. La actividad cultural se desplegará este viernes de 16:00 a 22:00 con los dos recorridos...
Ver más
23/09/2026
Retorna la “Noche de museos”
Hoy presentaron la Décimo Novena Feria Internacional del Libro de Cochabamba, que se desarrollará del 7 al 18 de octubre en el Recinto Ferial Alalay, reuniendo a autores, escritores, editoriales,...
Ver más
23/09/2026
Lanzan la Feria Internacional del Libro de Cochabamba
La obra “Metamorfosis B”, representada por Mondacca Teatro”, levantará el telón de la trigésima quinta edición del Premio Nacional de Teatro Peter Travesí. La apertura se producirá este viernes 25 en...
Ver más
22/09/2026
Mondacca Teatro abre la 35ª versión del Premio Nacional Peter Travesí
Una pilota frente a los controles de una aeronave, una soldadora entre herramientas y chispas, una bombera voluntaria, una corredora de montaña de ultradistancia y una ingeniera que opera una cabina...
Ver más
18/09/2026
ONU Mujeres lleva a historietas la vida de bolivianas que rompieron estereotipos
En Portada
24/09/2026 Economía
“Santa Cruz creció porque supo sumar a toda Bolivia”, el mensaje del presidente de la Fexpocruz
“Un país se construye integrando incluso al que piensa diferente, se construye uniendo a todas las regiones, se construye trabajando juntos”, indicó Klaus...
vista
24/09/2026 Economía
Ministro Zamora se reúne con el transporte pesado y definen la atención de carreteras críticas en Cochabamba
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, se reunió en Cochabamba con representantes del transporte pesado y una comisión de la Administradora Boliviana...
vista
24/09/2026 País
Fallece el arzobispo de Sucre, Ricardo Centellas
La Conferencia Episcopal Boliviana confirmó este jueves el fallecimiento de monseñor Ricardo Ernesto Centellas Guzmán, arzobispo de Sucre
vista
24/09/2026 Economía
Choferes confirman paro nacional el lunes contra el decreto del diésel y dicen que no habrá bloqueos
El dirigente de los choferes del país, Lucio Gómez, confirmó hoy viernes que el lunes 28 de septiembre se suspenderá el servicio en todo el país, en rechazo al...
vista
24/09/2026 Economía
Ministro califica de “innecesario” el anuncio de repliegue del transporte y destaca los avances en la conversión a GNV
Como “innecesario”, así calificó este jueves el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, al repliegue anunciado por el sector del...
vista
24/09/2026 País
Gobernadores se declaran en alerta y dan plazo al Gobierno hasta el 31 de octubre por el 50-50 y el diésel
Los gobernadores de seis departamentos se reunieron este jueves en Santa Cruz y acordaron declararse en estado de alerta, además de dar plazo al Gobierno...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
Una comisión de fiscales ingresó ayer al penal de Chonchocoro para tomar la declaración informativa ampliatoria a...
Ver más
25/09/2026 Seguridad
Cerimedo declara en Chonchocoro ante fiscales y suspenden audiencia de Beller
Los trabajos para la entrega de la playa Turquesa, en la laguna de Coña Coña, se encuentran en su recta final y ayer se...
Ver más
25/09/2026 Cochabamba
Playa Turquesa entra en su recta final y se alista su entrega el domingo
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, afirmó que, en una semana, en Cochabamba, se iniciará con la...
Ver más
25/09/2026 Economía
Obras Públicas ofrece conversión a GNV y Manfred vehículos eléctricos
Deportes
Tras una brillante participación tanto singles como en dobles, el raquetbolista boliviano Conrrado Moscoso le regaló...
Ver más
25/09/2026 Multideportivo
Conrrado Moscoso ratifica su poderío en el ráquetbol al ganar dos medallas
Una medalla de bronce y clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, eso es lo que logró este jueves la...
Ver más
24/09/2026 Multideportivo
Sol Sandoval gana bronce en los Juegos Suramericanos y se clasifica a los Panamericanos de Lima 2027
La Selección boliviana afrontará los amistosos ante Paraguay y Argentina con un plantel que, según el director técnico...
Ver más
24/09/2026 Fútbol
Bolivia alista amistosos ante Paraguay y Argentina con un plantel “más fuerte y maduro”
El partido que sostuvo Atlético Independiente, de Cochabamba y 10 de Noviembre WC, de Potosí, que se jugó el domingo en...
Ver más
23/09/2026 Fútbol
Copa Simón Bolívar: Otro escándalo en el fútbol boliviano
Tendencias
Una fruta que rara vez aparece en las listas de alimentos recomendados para la salud cognitiva podría proteger el...
Ver más
24/09/2026 Salud
La fruta que neurólogos recomiendan para cuidar el cerebro después de los 50 años
Los investigadores Paola Nogales-Ascarrunz y Enzo Aliaga-Rossel fueron reconocidos por el Gobierno Autónomo...
Ver más
23/09/2026 Ciencia
Reconocen a científicos de la UMSA que descubrieron a Tilcayo, felino de Yungas
Una pausa bajo la sombra de un vehículo terminó con una sorpresa para el biólogo Vincent Vos. Sobre la rama de un árbol...
Ver más
22/09/2026 Medio Ambiente
Una lagartija buscada desde 2023 aparece en Riberalta
Los investigadores Paola Nogales-Ascarrunz y Enzo Aliaga-Rossel fueron reconocidos por el Gobierno Autónomo...
Ver más
21/09/2026 Ciencia
Reconocen a científicos de la UMSA que descubrieron a Tilcayo, el nuevo felino de los Yungas
Doble Click
“Los bolivianos” es la obra literaria del destacado escritor tarijeño Gonzalo Lema Vargas que fue presentado ayer en el...
Ver más
25/09/2026 Cultura
Lema intenta politizar el pasado histórico de los bolivianos con su nueva obra
Luis Espinal volverá a las páginas, pero esta vez dibujado. Una novela gráfica reconstruye episodios de su vida y...
Ver más
25/09/2026 Cultura
Una novela gráfica rescata a Luis Espinal más allá de su muerte
Más de 600 actividades culturales se llevarán adelante en la decimonovena edición de la Feria Internacional del Libro...
Ver más
24/09/2026 Cultura
La FILC anuncia más de 600 actividades en su 19ª versión
El filme "La hija cóndor" recibe el Premio a Mejor Fotografía en el XIII Festival Internacional de Cine de la Ruta de...
Ver más
23/09/2026 Cine
La película "La hija cóndor" suma otro galardón en China