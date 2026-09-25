Lema intenta politizar el pasado histórico de los bolivianos con su nueva obra

“Los bolivianos” es la obra literaria del destacado escritor tarijeño Gonzalo Lema Vargas que fue presentado ayer en el Instituto Eduardo Laredo en un clima de gran interés.

El libro está dedicado al arquitecto, músico y pedagogo Franklin Anaya Arze, fundador del Instituto Eduardo Laredo y por cuyas aulas pasó Lema.

Lema explicó que la obra contiene 11 cuentos y cada uno recupera la memoria histórica de los bolivianos, quienes deben comprender que su mentalidad se fundó 467 años atrás y que sólo festejan 201 años de la República o Estado nacional.

“Nuestra mentalidad empezó a construirse hace 467 años porque los españoles, o su colonia, advirtieron la riqueza sin igual del Cerro Rico de Potosí y pronto organizaron la Audiencia de Charcas y bautizaron la ciudad como La Plata, actual capital del Estado Plurinacional, que es Sucre. Por tanto, se debe diferenciar la construcción de nuestra mentalidad, de nuestra forma de ser, con la construcción del Estado nacional, que en buenas cuentas significa la sociedad organizada jurídica, política y administrativamente. Son dos cosas distintas”, explicó.

El reconocido escritor tarijeño señaló que los cuentos atienden a algún hecho esencial, por ejemplo: la lucha de los guerrilleros con el tambor Vargas en las montañas de Ayopaya o la biografía del maravilloso boliviano Franz Tamayo, nacido en siglo XIX, pero vivió su vida larga en el XX, entre otros.

“Tengo otro cuento: ‘Ya no somos los mismos’, que trata de la catequización de la Chuiquitanía a cargo de los jesuitas en el siglo XVII y XVIII; todo lo que hoy visitamos empezó un día y eso es lo que narro en el libro con la llegada de los jesuitas a la Chiquitanía, a los llanos de Santa Cruz, como también a los chacos del Paraguay, o al Beni”, añadió.

La llegada del cine nacional a Cochabamba también forma parte de la obra de Lema, teniendo como principal artífice de este acontecimiento a la otrora exdestacada escritora Adela Zamudio.

“Mis cuentos intentan politizar el pasado histórico de los bolivianos para que comprendamos que nuestra mentalidad está alcanzando los 470 años, para redondear; no somos tan nuevos, el país tiene 201 años, su identidad cívica, su estructura, pero su mentalidad tiene el doble, inclusive más, por lo tanto tenemos que reaccionar, atender mejor el presente, comprendernos más y practicar empatía para tener un país mejor, para que nos ayude a vivir el día a día”.