Una novela gráfica rescata a Luis Espinal más allá de su muerte

Luis Espinal volverá a las páginas, pero esta vez dibujado. Una novela gráfica reconstruye episodios de su vida y propone mirar al sacerdote y periodista desde un ángulo distinto al de su muerte: el hombre que escribía sobre cine, hacía periodismo, cultivaba la poesía y observaba con espíritu crítico la realidad boliviana de los años 70.

El Crítico, episodios de la vida de Luis Espinal será presentado el 24 de septiembre en La Paz como resultado de la cuarta Convocatoria de Fomento a la Productividad Cultural y la Creación Artística del Centro de la Revolución Cultural (CRC), dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.

Según información del CRC, la obra fue desarrollada por Roly William Choque Quisbert, Alejandra Montoya, Diego Illanes y Rolando Ramos, quienes recurrieron al lenguaje de la novela gráfica para recuperar distintas dimensiones de la trayectoria y pensamiento de Espinal.

A diferencia de una narración concentrada en los últimos días de su vida, la propuesta toma como eje su trabajo como crítico cinematográfico. La historia sigue a un reportero que, a partir de su acercamiento a esa faceta, descubre otras dimensiones del personaje y permite al lector recorrer su vínculo con el cine, el periodismo, la poesía y la labor religiosa, además de su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Así, las viñetas no solo reconstruyen la vida de Espinal, sino también una época. La Bolivia de la década de 1970 aparece como parte del relato y sirve de contexto para comprender las ideas, intereses y preocupaciones que atravesaron su producción.

Una vida contada en viñetas

Para construir El Crítico, sus creadores emprendieron primero un proceso de investigación y recopilación de documentos y materiales relacionados con Espinal. De ese trabajo surgieron conceptos y elementos estéticos que posteriormente fueron llevados a la narrativa gráfica.

El proceso continuó con la escritura del guion, la adaptación del material investigado, la construcción de diálogos y secuencias, además del diseño de los personajes y la definición de la identidad visual de la obra.

La novela fue elaborada mediante dibujo a lápiz y entintado, con la posterior incorporación de textos y diálogos. El material fue digitalizado y preparado para su presentación como libro impreso.

El resultado busca que una figura vinculada a la memoria histórica boliviana pueda ser conocida desde un lenguaje cercano a públicos contemporáneos.

Espinal desde otra mirada

Uno de los elementos centrales de la propuesta es recuperar a Espinal desde su producción y su manera de mirar el mundo. Su trabajo como crítico cinematográfico se convierte en la puerta de entrada para acercarse a un personaje cuya trayectoria atravesó diversos espacios de la vida cultural y social del país.

La novela gráfica articula investigación, documentos, escritura e imagen para construir una aproximación a esa memoria.