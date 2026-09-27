El Primer Festival Internacional de Literatura realza la 19va versión de la FILC

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 27/09/2026 a las 15h55
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Cada año que pasa la Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) se expande. Este año, la decimonovena edición no será la excepción, porque el Primer Festival Internacional de Literatura será la principal novedad que presente la actividad  cultural más importante de la región.

La FILC se celebrará del 7 al 18 de octubre en el campo ferial de la laguna Alalay.

Un total de 20 autores extranjeros y al menos 15 nacionales llegarán para materializar el proyecto de la Cámara Departamental del Libro de Cochabamba (CDLC) y la Unión Nacional de Poetas y Escritores (UNPE).

Durante cinco días, del 12 al 17 de octubre, los narradores participarán en conferencias, talleres y presentaciones de libros en el salón Néstor Taboada.

Francisco Medina, presidente de UNPE, comentó que el Festival Internacional de Literatura nace de una iniciativa de la Unión Nacional de Poetas y Escritores de Cochabamba, después de haber participado en la gira “Voces y letras de la unión” por la cuidad de Lima, Perú, en conmemoración del Bicentenario de Bolivia.

“Nace la idea de hacer un evento literario internacional en el marco de la XIX Feria Internacional del Libro, para ello,  se cuenta con la coorganización de la Cámara Departamental del Libro de Cochabamba.

Se hizo una convocatoria internacional con el objetivo de convocar a escritores internacionales con la perspectiva de alcanzar 10 participantes; sin embargo, grata sorpresa fue la respuesta a la misma, logrando la participación de 20 autores internacionales”, señaló.

De los 20 autores, 11 provienen de Chile, cinco de Perú, dosde Colombia, uno de Argentina, otro de Uruguay y, por último, uno de España.

A ellos  se suman más de una decena de escritores nacionales y todos los integrantes de la Unión Nacional de Poetas y Escritores de Cochabamba (20 escritores locales).

“Todos los escritores internacionales traen actividades como talleres, conferencias, presentaciones de libros, mesas de diálogos, conversatorios, etc. Se realizará dentro de las instalaciones de la Feria Internacional del Libro y tendrá su propio espacio de exposición de libros  a cargo de los escritores internacionales y nacionales visitantes”, explicó Medina.

Más espacio

Jorge Azad Villarroel, miembro de la CDLC, explicó que este año cuatro pabellones albergarán el evento literario, uno más que la pasada temporada, en los que se desplegarán más de 600 actividades culturales que forjarán más de 200 editoriales, librerías y casi un centenar de emprendimientos, entre los que figuran artesanos culturales, además de escritores y expositores.

Asimismo, Azad Villarroel dijo que la FILC de este año tiene como temática el “Cuento clásico” y lleva como consigna “Érase una vez” con la perspectiva de que los lectores se reencuentren  con obras clásicas que marcaron época en diversas generaciones.

Más adelante,  indicó que la programación contiene tres jornadas dedicadas a la cultura: el “Día del subrayado”, dedicado al rock; “Día del folklore” y el “Día de la cultura urbana”, ampliando la experiencia de la FILC más allá de los libros.

Otro detalle para destacar es la presencia de la República Federal de Alemania y República Democrática del Congo. Las dos naciones expondrán su cultura, literatura y turismo.

Transporte

La organización dispondrá de buses gratuitos desde la plaza Colón hasta el recinto ferial, en la mañana, tarde y noche.

La entrada general es de Bs 15; los estudiantes ingresarán gratuitamente.

Los lunes y martes la FILC estará abierta al público de 14:00 a 22:00. De miércoles a domingo, de 10:00 a 22:00.

Este lunes 28 tienen previsto presentar la agenda estelar y la imagen oficial de la decimonovena edición de la Feria Internacional del Libro de Cochabamba. El acto será en la Casona Santivañez desde las 19:00.

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