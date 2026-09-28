Semana 40: Destacados artistas nacionales animan la agenda cultural

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 28/09/2026 a las 8h57
ESCUCHA LA NOTICIA

La música folklórica, el teatro, el cine y el baile tienen supremacía en la agenda cultural cochabambina en la semana 40 del año.

LUNES 28

La Alianza Francesa proyecta el filme “Le Beau Role” del director  Víctor Rodenbach. La función comienza a las 19:00 en la sala Christian Valbert y el ingreso es libre.

Se lleva a efecto la presentación de la  agenda estelar e imagen oficial de la decimonovena Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) en la Casona Santivañez, desde las 19:00.

MARTES 29

El Ballet “Sentimientos de mi tierra” presenta el espectáculo 22 años de danza y cultura en el teatro Adela Zamudio desde las 19:00.

JUEVES  1

Tom Cruise y Sandra Hüller protagonizan el filme "Digger" del cineasta  Alejandro González Iñarritu, que se estrena en los cines de Cochabamba.

VIERNES 2

En conmemoración del “Día nacional de la cueca”, Willy Claure y  el Papirri protagonizarán el concierto “Mano a mano” en el hotel Cochabamba a partir de  las 20:00

SÁBADO 3

El Festival Nacional del Folklore Boliviano "Respeta Bolivia" se celebra con la participación de Bonanza, Llajtaymanta, Savia Andina, Esther Marisol, Yuri Ortuño. La cita es en Fexco Arena desde las 20:00.

El destacado artista Piraí Vaca llega con “Inspiraísimo II” al escenario del hotel Cochabamba. La cita es a partir de las 20:00

DOMINGO 4

Se baja el telón de trigésima quinta versión del Premio Nacional de Teatro “Peter Travesí Canedo” en el teatro José María Achá, a partir de las 21:00.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
El precio del petróleo sube tras el rechazo de Trump a las exigencias de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

Lo más compartido

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Evistas se movilizarán si el Gobierno no repone subvención al diésel en siete días
3
La construcción se contrae casi en un 30% por falta de inversión
4
Llegan 900 mil vacunas contra la rabia para la campaña masiva
5
El Primer Festival Internacional de Literatura realza la 19va versión de la FILC

Más en Cultura

28/09/2026
Santa Cruz S.A. Agronegocio y mito empresarial
Empiezo por el final, que es donde el libro muestra su honestidad. Después de casi trescientas páginas desarmando el relato del “milagro cruceño”, los autores...
Ver más
27/09/2026
El Primer Festival Internacional de Literatura realza la 19va versión de la FILC
Cada año que pasa la Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) se expande. Este año, la decimonovena edición no será la excepción, porque el Primer...
Ver más
Luis Espinal volverá a las páginas, pero esta vez dibujado. Una novela gráfica reconstruye episodios de su vida y propone mirar al sacerdote y periodista desde un ángulo distinto al de su muerte: el...
Ver más
25/09/2026
Una novela gráfica rescata a Luis Espinal más allá de su muerte
“Los bolivianos” es la obra literaria del destacado escritor tarijeño Gonzalo Lema Vargas que fue presentado ayer en el Instituto Eduardo Laredo en un clima de gran interés.
Ver más
25/09/2026
Lema intenta politizar el pasado histórico de los bolivianos con su nueva obra
Más de 600 actividades culturales se llevarán adelante en la decimonovena edición de la Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC), que comienza el miércoles 7 de octubre y se extiende hasta...
Ver más
24/09/2026
La FILC anuncia más de 600 actividades en su 19ª versión
La “Noche de Museos 2.0” se  suma a la celebración de los 216 años de la gesta libertaria de Cochabamba. La actividad cultural se desplegará este viernes de 16:00 a 22:00 con los dos recorridos...
Ver más
23/09/2026
Retorna la “Noche de museos”
En Portada
27/09/2026 País
Panificadores mantendrán el precio del pan tras dotación de harina del Gobierno
El sector panificador anunció que mantendrá el precio del pan tras la dotación de harina que gestionó el Gobierno nacional para garantizar la producción de...
vista
28/09/2026 Economía
El precio del petróleo sube tras el rechazo de Trump a las exigencias de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz
Los precios del petróleo subieron con fuerza este lunes en los mercados asiáticos, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara una...
vista
26/09/2026 Cochabamba
Transporte Federado de Cochabamba decide no acatar el paro del lunes
El Transporte Federado de Cochabamba no se sumará al repliegue de sus unidades o paro convocado para el lunes, por lo que el servicio será normal en favor de...
vista
27/09/2026 Cochabamba
Llegan 900 mil vacunas contra la rabia para la campaña masiva
El Servicio Departamental de Salud (Sedes) comenzó a distribuir 900 mil vacunas antirrábicas a los centros de salud del departamento destinadas a la campaña...
vista
28/09/2026 País
El País de Tarija denuncia escala del avión presidencial en exclusiva playa de Florida
Una investigación del diario tarijeño El País señala que la aeronave FAB-002, utilizada para trasladar al presidente Rodrigo Paz y su delegación a Estados...
vista
27/09/2026 Economía
La construcción se contrae casi en un 30% por falta de inversión
La crisis que enfrenta Bolivia dio un fuerte golpe al sector de la construcción, que solo durante este primer semestre de 2026 cayó en casi un tercio, es decir...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
Un insólito hecho se registró en el vecino país de Brasil, luego de que agentes de la Policía Federal de Carreteras (...
Ver más
28/09/2026 Seguridad
Caen 28 ciudadanos bolivianos en Brasil con droga en sus estómagos
Los ganadores de la XVIII Expoferia Departamental de Camélidos participaron el sábado en la XVI Expoferia Nacional de...
Ver más
28/09/2026 Cochabamba
Cochabamba lleva 17 ejemplares a la Expoferia Nacional de Camélidos
El sol, el agua y las familias fueron protagonistas ayer en la inauguración de la primera Playa Turquesa de acceso...
Ver más
28/09/2026 Cochabamba
Abren Playa Turquesa, un oasis de frescor en pleno centro urbano
Deportes
La Selección Nacional de fútbol cayó ante Paraguay ayer en Washington (EEUU), donde se estrelló contra la dupla...
Ver más
28/09/2026 Fútbol
Bolivia cae frente a Paraguay 2-0 y se alista para Argentina, el miércoles
Bolivia repitió la hazaña conquistada en Cochabamba 2018, después de que este sábado el equipo masculino integrado por...
Ver más
26/09/2026 Multideportivo
El equipo masculino de ráquetbol conquistó la medalla de oro tras vencer a Argentina por 2-0
La tarijeña Nicole Mollo de 15 años, Maestra Internacional Femenina WIN, permanece invicta y se perfila como la gran...
Ver más
25/09/2026 Multideportivo
La tarijeña Nicole Mollo de 15 años permanece invicta en el Mundial de Ajedrez
Tras una brillante participación tanto singles como en dobles, el raquetbolista boliviano Conrrado Moscoso le regaló...
Ver más
25/09/2026 Multideportivo
Conrrado Moscoso ratifica su poderío en el ráquetbol al ganar dos medallas
Tendencias
“La gente piensa que como vivimos en la selva tenemos bastante agua, pero la realidad es esta”, dice con decepción...
Ver más
28/09/2026 Medio Ambiente
Amazonía sin cauce: minería, ganadería y deforestación dejaron a comunidades sin agua para beber
Una fruta que rara vez aparece en las listas de alimentos recomendados para la salud cognitiva podría proteger el...
Ver más
24/09/2026 Salud
La fruta que neurólogos recomiendan para cuidar el cerebro después de los 50 años
Los investigadores Paola Nogales-Ascarrunz y Enzo Aliaga-Rossel fueron reconocidos por el Gobierno Autónomo...
Ver más
23/09/2026 Ciencia
Reconocen a científicos de la UMSA que descubrieron a Tilcayo, felino de Yungas
Una pausa bajo la sombra de un vehículo terminó con una sorpresa para el biólogo Vincent Vos. Sobre la rama de un árbol...
Ver más
22/09/2026 Medio Ambiente
Una lagartija buscada desde 2023 aparece en Riberalta
Doble Click
La música folklórica, el teatro, el cine y el baile tienen supremacía en la agenda cultural cochabambina en la semana...
Ver más
28/09/2026 Cultura
Semana 40: Destacados artistas nacionales animan la agenda cultural
Empiezo por el final, que es donde el libro muestra su honestidad. Después de casi trescientas páginas desarmando el...
Ver más
28/09/2026 Cultura
Santa Cruz S.A. Agronegocio y mito empresarial
Cada año que pasa la Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) se expande. Este año, la decimonovena edición...
Ver más
27/09/2026 Cultura
El Primer Festival Internacional de Literatura realza la 19va versión de la FILC
La lista de las películas con mayor recaudación de la historia continúa cambiando con la llegada de nuevos estrenos...
Ver más
27/09/2026 Cine
Avatar lidera el ranking de las 15 películas más taquilleras de la historia