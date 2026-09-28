Semana 40: Destacados artistas nacionales animan la agenda cultural

La música folklórica, el teatro, el cine y el baile tienen supremacía en la agenda cultural cochabambina en la semana 40 del año.

LUNES 28

La Alianza Francesa proyecta el filme “Le Beau Role” del director Víctor Rodenbach. La función comienza a las 19:00 en la sala Christian Valbert y el ingreso es libre.

Se lleva a efecto la presentación de la agenda estelar e imagen oficial de la decimonovena Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) en la Casona Santivañez, desde las 19:00.

MARTES 29

El Ballet “Sentimientos de mi tierra” presenta el espectáculo 22 años de danza y cultura en el teatro Adela Zamudio desde las 19:00.

JUEVES 1

Tom Cruise y Sandra Hüller protagonizan el filme "Digger" del cineasta Alejandro González Iñarritu, que se estrena en los cines de Cochabamba.

VIERNES 2

En conmemoración del “Día nacional de la cueca”, Willy Claure y el Papirri protagonizarán el concierto “Mano a mano” en el hotel Cochabamba a partir de las 20:00

SÁBADO 3

El Festival Nacional del Folklore Boliviano "Respeta Bolivia" se celebra con la participación de Bonanza, Llajtaymanta, Savia Andina, Esther Marisol, Yuri Ortuño. La cita es en Fexco Arena desde las 20:00.

El destacado artista Piraí Vaca llega con “Inspiraísimo II” al escenario del hotel Cochabamba. La cita es a partir de las 20:00

DOMINGO 4

Se baja el telón de trigésima quinta versión del Premio Nacional de Teatro “Peter Travesí Canedo” en el teatro José María Achá, a partir de las 21:00.