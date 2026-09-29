La Feria Internacional del Libro apuesta por el cuento clásico

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 29/09/2026 a las 9h14
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La cuenta regresiva para la decimonovena Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) 2026 ha comenzado. A nueve días de su estreno, ayer se exhibió la imagen oficial y la agenda estelar del evento literario más importante de la región en la velada que se celebró en la Casona Santivañez.

La FILC se desarrollará del martes 7 al domingo 18 de octubre en el recinto ferial de Alalay.

La decimonovena Feria Internacional del Libro de Cochabamba está inspirada en los cuentos clásicos, tomando como referencia al “Flautista de Hamelin”, que ha sido acondicionado a la identidad cochabambina.

Desde la perspectiva “Érase una vez”, la feria expondrá un planteamiento que intenta arrimar las historias a los visitantes desde una óptica particular.

La FILC tiene previsto desplegar más de 600 actividades con la presencia de más de 200 expositores. Además, Alemania y la República Democrática del Congo son los invitados especiales para esta ocasión, por lo que exhibirán su cultura, arte y los lugares turísticos que ostentan en su territorio.

La danza peruana Marinera, la coreografía africana saya Afroboliviana, Tunas San Simón y Darek Larrazabal animaron ayer la fiesta cultural que contó con la presencia de autoridades y una buena cantidad de espectadores.

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