Premio Nobel de Literatura: sin listas oficiales y bajo un estricto secretismo

Cultura
Redacción Central
Publicado el 02/10/2026 a las 8h51
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Si hay una certeza acerca del Premio Nobel de Literatura, es que no tiene una certeza. Es el galardón más impredecible del mundo. Esto, por dos factores: ser un premio estrictamente académico, por lo que los jurados no están necesariamente alineados con el gusto masivo; y que sus deliberaciones se realizan de manera secreta, por estatuto.

Asimismo, la Academia Sueca no publica una lista oficial de candidatos ni confirma quiénes están siendo considerados, por lo que todo lo que se diga con anterioridad pertenece al mero terreno de la especulación.

Como ocurre todos los años en la víspera del galardón -programado para la segunda semana de octubre-, las casas de apuestas y especialistas del mundo del libro hacen el juego de las predicciones y preferencias sobre el nombre. Lo que sí estaría más o menos claro, es que en este 2026 el galardón debería corresponder a una escritora. ¿Por qué? Porque desde 2018 el premio comenzó a alternar entre mujeres y hombres en una especie de código no escrito. Así, pasaron sucesivamente Olga Tokarczuk, Peter Handke, Louise Glück, Abdulrazak Gurnah, Annie Ernaux, Jon Fosse, Han Kang y László Krasznahorkai, el último ganador.

¿Qué se está hablando en el extranjero? Básicamente los reportes de las casas de apuestas. La casa Ladbrokes, pone como su principal favorito al japonés Haruki Murakami (el eterno candidato), seguido de la escritora china Can Xue, la mexicana Cristina Rivera Garza y el español Enrique Vila-Matas.

En tanto, la casa Coinbase sorprende con otro nombre: el del indio Amitav Ghosh, quien lidera con un 17%, seguido de la canadiense Anne Carson (14%), el argentino César Aira (12%) y la también canadiense Margaret Atwood (12%). La casa de apuestas Kalshi también sitúa a Ghosh en primer lugar, con 17%, seguido de Anne Carson, con 14%; César Aira y Margaret Atwood, con 12%; el australiano Gerald Murnane y el estadounidense Thomas Pynchon, con 11%; y Can Xue, con 10%.

El sitio Oddspedia muestra a Can Xue como favorita, con una cuota de 11.00; seguida por Haruki Murakami, con cuota de 15.00; luego Thomas Pynchon y Gerald Murnane, con cuota 17.00; y en seguida lanza un nombre tan sorprendente como polémico, el del francés Michel Houellebecq, con cuota 21.00.

La casa OLBG.com pone en primer lugar a Can Xue (10/1), luego Haruki Murakami (14/1); después Cristina Rivera Garza, Enrique Vila-Matas, Gerald Murnane, Mircea Cartarescu y Thomas Pynchon (todos con cuota 16/1); les sigue la rusa Lyudmila Ulitskaya (18/1); y finalmente, la griega Ersi Sotiropoulos, Margaret Atwood y Michel Houellebecq (todos con 20/1).

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