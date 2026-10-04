Música: Morabeza y la Coral Boliviana tocan el Réquiem de Mozart

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 04/10/2026 a las 11h04
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Hay obras de música que parecen hablar directamente al alma. El Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart es una de ellas. Es una pieza profunda, emotiva y llena de misterio, que ha conmovido a generaciones de oyentes. Aunque quedó incompleta a la muerte del compositor, sigue siendo una de las obras más interpretadas y queridas de toda la música clásica.

La Orquesta Sinfónica del Ensamble Musical Morabeza y  la Coral Boliviana se unen para interpretar este gran clásico en dos conciertos en la Capilla  UCB San Luis hoy y mañana, desde las 20:00.

Diego Villarpando, reconocido director de Morabeza, comentó que en esta ocasión representarán una de las obras más importantes y conmovedoras del repertorio universal: el Réquiem en re menor, K. 626, de Wolfgang Amadeus Mozart.

“Es una obra de una enorme profundidad espiritual y humana, pero también de una genialidad musical extraordinaria”, señaló.

El Réquiem tiene, además, una historia muy particular. Mozart falleció en 1791 antes de poder concluir la obra, pero dejó una importante cantidad de material musical, manuscritos e indicaciones que permitieron que su discípulo Franz Xaver Süssmayr completara la versión que conocemos tradicionalmente.

“Queremos que sea un homenaje a nuestros seres queridos que ya no están, y que la música nos permita recordarlos”, puntualizó

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