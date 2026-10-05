Semana 41: Se inaugura la XIX Feria Internacional del Libro de Cochabamba

La decimonovena edición de la Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) realza la agenda cultural cochabambina.

LUNES 5

La Alianza Francesa proyecta la película À bicyclette! del director Mathias Mlekuz. La función comienza a las 19:00 horas en la sala Christian Valbert y el ingreso es libre.

La fiesta del cine llega a Cochabamba. El público pagará Bs 20 por cada entrada a las diferentes películas que figuran en la cartelera de las salas cinematográficas de la ciudad.

MARTES 6

Arranca el Festival “Mujeres en escena 2026” con más de 50 artistas en escenario. El evento se llevará a efecto (11:00 a 18:00) en el hall del nuevo edificio de la Alcaldía de Cochabamba. La actividad cultural se extiende hasta el domingo 11.

MIÉRCOLES 7

Se levanta el telón de la decimonovena edición de la Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) 2026. La inauguración está prevista para las 19:00 horas en el recinto ferial de Alalay. Dos personas podrán ingresar con un boleto.

VIERNES 9

Presentación de música electrónica del DJ brasileño Alok en Fexco Arena. El evento musical comienza a las 20:00 horas.

Show de Mier presenta su temporada aniversario “Nos tocoó el 8” en el Centro Cultural More Humor. El espectáculo arranca a las 20:00 horas y se replica el sábado.

La fundación “Estrellas en la calle” presenta un concierto benéfico con la participación del grupo Fakto, Ñeque, la cantante Majo Iriarte y la Orquesta Kábala. El evento empieza a las 20:00 en el salón de eventos Dolphin.

DOMINGO 11

Por el Día de la Mujer Boliviana y la conmemoración del nacimiento de la otrora destacada escritora, se lleva a cabo la conferencia virtual "Corocoro de Adela Zamudio", desde las 19:00 horas.