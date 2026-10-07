La Madrastra presenta “Anne” en el mARTadero

Cultura
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Publicado el 07/10/2026 a las 23h12
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Tras la presentación exitosa de las obras Yawarmasly y Ave, este jueves, es el turno del teatro “La Madastra”, con la obra Anne, en el Proyecto mARTadero. Es la tercera función de la segunda versión de Mujeres en escena, un festival que se desarrollará hasta el domingo 11.

Anne es una obra que refleja la historia de una mujer de la tercera edad que cada Nochebuena llega al mejor hotel de la ciudad acompañada de un apuesto joven. Ella es hija de una pareja que se libró de morir en el Holocausto.

Anne es también una sobreviviente que debe afrontar sus propios fantasmas. Tiene una madre herida de muerte a quien su padre se ha propuesto salvar. Anne, hija y madre de otras hijas, tiene que inventar sus propios recursos para sobrevivir a esa guerra familiar que nunca termina.

Además de la presentación teatral en el mARTadero, este jueves tiene lugar, a las 20 el desfile de modas, según el programa establecido por los organizadores, será en la sede del Rotary Club.

Y el viernes, el festival Mujeres en escena continúa con danza contemporánea, desde las 20, en el teatro del Instituto Eduardo Laredo.

En el mismo escenario, pero el sábado desde las 19, la reconocida artista Soledad Ardaya escenificará Dolere: la vida sin nosotros.

Ese mismo día, Irish Pub acogerá el concierto del Ensamble de Mujeres en Escena.

Kusisita (que significa “felicidad” en aimara) creada e impulsada por el elenco de mujeres Kory Warmis, bajará el telón del evento cultural el sábado a las 19.

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