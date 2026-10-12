Bienal de Acuarela “En el corazón del corazón” reúne a más de 100 artistas

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 12/10/2026 a las 9h13
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La quinta edición de la Bienal Internacional de la Acuarela Kipus-Bolivia En el corazón del corazón reunirá a 100 artistas de 12 países, en un encuentro que celebra la creación, la diversidad de miradas y el lenguaje universal de la acuarela.

La jornada inaugural tendrá lugar el 20 de octubre de este año en el Centro Artístico Municipal Bicentenario.

Durante un mes, Cochabamba será escenario de una programación artística que incluirá exposición, talleres magistrales, demostraciones, pintura en vivo, coloquio, el Festival de la Acuarela y el Circuito de la Acuarela, acercando el arte a diferentes espacios y públicos.

Una Bienal que nace desde Bolivia y que reúne distintas voces, culturas y formas de mirar, creando un espacio para compartir, aprender y celebrar la acuarela.

La Bienal Internacional de la Acuarela es un espacio artístico y cultural que reúne a acuarelistas de diferentes partes del mundo para compartir sus obras, conocimientos, experiencias y distintas formas de entender la acuarela. La quinta edición propone no solamente contemplar las obras, sino también vivir el proceso creativo, acercando al público a los artistas mediante talleres, demostraciones, pintura en vivo y espacios de diálogo

El concepto “En el corazón del corazón” representa a Cochabamba como un punto de encuentro donde confluyen el arte, el agua, la cultura, la sensibilidad y las diferentes miradas de artistas provenientes de distintos lugares del mundo.

IWS Bolivia, 10 años impulsando la acuarela

Esta quinta Bienal también representa un momento especial para IWS Bolivia, que cumple 10 años de trabajo y contribución a la promoción, difusión y fortalecimiento de la acuarela en Bolivia.

Durante esta década, IWS Bolivia ha generado espacios para la realización de exposiciones, encuentros artísticos, talleres, demostraciones, actividades de formación e intercambio cultural, fortaleciendo los vínculos entre artistas bolivianos y la comunidad internacional de la acuarela.

A través de este trabajo sostenido, se han creado oportunidades para que artistas nacionales puedan conectarse con acuarelistas de diferentes países y para que Bolivia sea también un punto de encuentro dentro del circuito internacional de la acuarela.

Participación internacional

La a quinta edición reúne a 100 artistas seleccionados, provenientes de 12 países:

Argentina, Bolivia, Canadá, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, México, Perú, Turquía, Estados Unidos y Uruguay.

El concurso de estas naciones convierte a la Bienal en un espacio de intercambio entre diferentes culturas, generaciones y lenguajes pictóricos.

Los artistas participan con obras que permiten apreciar la diversidad de posibilidades expresivas que ofrece la acuarela contemporánea.

Artistas internacionales invitados

Como parte de su programación internacional, la Bienal contará con la participación de destacados maestros invitados.

Daniel Arteaga – México

El maestro Daniel Arteaga, proveniente de México, participará en las actividades de la Bienal y será parte de la programación de demostraciones magistrales y un taller magistral de acuarela.

Evaristo Callo – Perú

Desde Perú participará el maestro Evaristo Callo, quien formará parte de las demostraciones y un taller magistral de acuarela.

La presencia de estos maestros, junto a artistas provenientes de diferentes países, fortalece el carácter internacional de la Bienal y genera espacios de aprendizaje e intercambio entre artistas.

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