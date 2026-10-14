IV Encuentro de Escritoras Bolivianas reafirma su compromiso con la literatura

Con el designio de visibilizar la labor de la mujeres en el contexto literario, intercambiar experiencias y resaltar la trascendencia de la escritura como una forma de expresión , reflexión y contribución a la cultura boliviana, autoras de seis departamentos se reunieron en el IV Encuentro de Escritoras Bolivianas, que se desarrolló en el salón Werner Guttentag del recinto ferial de Alalay.

El evento literario se llevó a efecto en el marco de la decimonovena Feria Internacional del Libro de Cochabamba 2026 (FILC), que cumplió siete días de intensa actividad en los cuatro pabellones habilitados para esta ocasión.

Autoras de La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Beni y Cochabamba deliberaron en la actividad literaria que contó con la presencia de Norma Mayorga, Irma Magnati, Katia María Simón, Valeria de Ugarte Torrico, Isabella Soriano, Jackeline Rojas Heredia, Rebeca Delgado, Amanda Balderas López, Gladys Oroz Aparicio, Edith Zabalaga Montecinos y Marcela Alejandra Corvalán, entre otras.

A ellas se sumaron coordinadoras regionales, analistas, presentadoras e invitadas especiales, quienes aportaron a este encuentro literario.

La ocasión sirvió también para realizar reconocimientos a escritoras, destacando su contribución y compromiso con la literatura.