Ariel Muñoz, de Chakana Teatro: el teatro hace preguntas, debe hacerlas

Chakana Teatro brilló con luces propias en el trigésimo quinto Premio Nacional de Teatro Peter Travesí, conquistando tres de los cinco galardones que estuvieron en disputa en el evento cultural que reunió a los diez elencos más destacados del país.



Ariel Muñoz (mejor director), Bernardo Rosado (mejor actor) y Pasta de campeón (mejor obra) son los galardones que se adjudicó Chakana Teatro en el evento teatral.



Ariel Muñoz, director de Chakana Teatro, se refiere al éxito en el Peter Travesí.

¿Ariel se imaginó en algún momento conquistar tres galardones en el Premio Nacional de Teatro Peter Travesí?



Sí, me imagino que imaginé. Soy de Cochabamba y el Peter fue el momento del año porque me encontraba con gente y amigos, disfrutaba, admiraba y descubría el teatro. Las premiaciones siempre tenían esa emoción, no tan profundas, alimentadas por la tele, la alfombra roja, la foto y el orgullo personal de recibir premios y el difícil ejercicio de comparar y aceptar los resultados, reflector al ego. Ahora, el Peter sigue siendo un lugar de encuentro y teatro, y los premios, hemos aprendido que son importantes, pero más para el resto de la gente, validando lo que haces, ahí están las y los amigos, festivales a los que aplicas con los premios como respaldo, el público que dice ganó premios iremos a verla, la familia que dice: bueno, para esto invertiste el tiempo, está bien, está bien. Entonces, nos servimos de los premios, les sacamos el jugo, no se quedan solo alimentando el orgullo, sino que los hacemos trabajar al máximo, que rindan (jajaja), que generen más público, más amigos, más festivales, más apoyo de la familia. Hay algo de patético en esto, pero es así y está bien; entonces, por qué no soñar con 1, 3, ¿o los premios que fuesen?

¿A qué le atribuye la obtención de tres premios?



Al texto, la crónica de Jhonnatan que es genial; al grupo maravilloso con el que trabajamos para esta obra, los actores como las grandes personas que son y como artistas, los apoyos que hemos recibido de amigos, amigas e instituciones, la crisis personal por la que uno atraviesa en los procesos de montaje, que siempre nutren de necesidad para hacer. Y, seguramente, al jurado que les parecimos bien.



Agradecemos la existencia del Peter como espacio de encuentro. Es importante que el público debe ser parte fundamental de este encuentro en todo sentido. Es necesario el apoyo de artistas y espacios culturales para el desarrollo del festival, pero, sobre todo, es imprescindible el apoyo de las organizaciones públicas y privadas de la manera más seria posible. Un evento arietico no cumple con la sociedad ni con los artistas, tampoco cambia el mundo, lo que hace, extrapolando lo que dice Freire, es que cambia a las personas que pueden cambiar el mundo.

¿Cómo nace la iniciativa de poner en escena “Pasta de campeón”?



Jhonnatan Tórrez escribe la crónica el 2016. Trabajamos juntos en los proyectos de colaboración con Klara Theterproduktionen, viajamos juntos a muchos lugares y durante buenos años. En el último viaje, coincidimos los dos en ir Praga, República Checa, de paseo, aprovechando unos días libres en Europa, donde compartimos el viaje y nuestro deseo de conocer la casa de Kafka. En el camino de la plaza de Praga y la casa de Kafka, el me comenta sobre “Pasta de campeón”, que está pensando en hacerla teatro. Cinco minutos de conversación. A los 12 días de esos 5 minutos, Jonnathan se muere para siempre.

¿Por qué se caracteriza la obra?



Por la música que nos permite descubrir el texto, también por el trabajo de los actores y la puesta en escena, pero quizás lo más importante es como escribió Xavier Jordán, porque la obra “pregunta por los que nadie se pregunta nunca, por los migueles de las alcantarillas que pudieron ser y nunca lo fueron, por los que ahora son solo los despojos de los que alguna vez tuvieron la osadía de soñar con tener pasta de campeón” (guiño a soñar premios)

¿Cuál el mensaje que transmite “Pasta de campeón”?



Ninguno, hace preguntas, el teatro hace preguntas, debe hacerlas.

¿Cuántos galardones tiene en su haber Chakana Teatro en 14 años de trayectoria?



Participamos cuatro veces en el Peter Travesí y ganamos 8 galardones, también obtuvimos otros premios y reconocimientos en el camino.

¿Por qué Chakana Teatro?



Por la reflexión del teatro que teníamos en ese entonces cuando creamos el grupo, el vacío al centro de la cruz andina y porque yo tengo mi abuela y mi mami de origen quechua. Todavía tenemos esa reflexión.

¿Quienes integran Chakana Teatro?



Nacimos como un proyecto familiar, integrado por Glenda Rodríguez y yo, alrededor de esto invitamos gente a colaborar y trabajar con nosotros. Con Glenda nos separamos y ahora continuo con esa dinámica invitando a gente a trabajar y/o soy invitado para otras coproducciones. Considero que Chakana somos todos los que vamos compartiendo los distintos procesos de montaje y recorrido de las obras, También hay amigos y amigas con los que volvemos a trabajar casi siempre, y otras y otros con las que en algún momento me gustaría trabajar, así fue con “Pasta de campeón”.

¿Cuáles son sus planes a corto y mediano plazo?



El 31 tenemos dos funciones en Cochabamba de “Pasta de campeón”, será en el mARTadero, a las 19:30 y 21:00. Luego, a principios de noviembre con Jorge, actor de la obra, tenemos un viaje al sur de Chile donde presentamos “Palmasola”, la coproducción en la que trabajamos con Klara Theater y en la que Jhonnatan también colaboraba como dramaturgo. El 2027, Chakana proyecta una coproducción internacional en el primer semestre del año.