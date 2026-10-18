Ariel Muñoz, de Chakana Teatro: el teatro hace preguntas, debe hacerlas

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 18/10/2026 a las 9h30
ESCUCHA LA NOTICIA

Chakana Teatro brilló con luces propias en el trigésimo quinto Premio Nacional de Teatro Peter Travesí, conquistando tres de los cinco galardones que estuvieron en disputa en el evento cultural que reunió a los diez elencos más destacados del país.

Ariel Muñoz (mejor director), Bernardo Rosado (mejor actor) y Pasta de campeón (mejor obra) son los galardones que se adjudicó Chakana Teatro en el evento teatral.

Ariel Muñoz, director de Chakana Teatro, se refiere al éxito en el Peter Travesí.

¿Ariel se imaginó en algún momento conquistar tres galardones en el Premio Nacional de Teatro Peter Travesí?

Sí, me imagino que imaginé. Soy de Cochabamba y el Peter fue el momento del año porque me encontraba con gente y amigos, disfrutaba, admiraba y descubría el teatro. Las premiaciones siempre tenían esa emoción, no tan profundas, alimentadas por la tele, la alfombra roja, la foto y el orgullo personal de recibir premios y el difícil ejercicio de comparar y aceptar los resultados, reflector al ego. Ahora, el Peter sigue siendo un lugar de encuentro y teatro, y los premios, hemos aprendido que son importantes, pero más para el resto de la gente, validando lo que haces, ahí están las y los amigos, festivales a los que aplicas con los premios como respaldo, el público que dice ganó premios iremos a verla, la familia que dice: bueno, para esto invertiste el tiempo, está bien, está bien. Entonces, nos servimos de los premios, les sacamos el jugo, no se quedan solo alimentando el orgullo, sino que los hacemos trabajar al máximo, que rindan (jajaja), que generen más público, más amigos, más festivales, más apoyo de la familia. Hay algo de patético en esto, pero es así y está bien; entonces, por qué no soñar con 1, 3, ¿o los premios que fuesen?

¿A qué le atribuye la obtención de tres premios?

Al texto, la crónica de Jhonnatan que es genial; al grupo maravilloso con el que trabajamos para esta obra, los actores como las grandes personas que son y como artistas, los apoyos que hemos recibido de amigos, amigas e instituciones, la crisis personal por la que uno atraviesa en los procesos de montaje, que siempre nutren de necesidad para hacer. Y, seguramente, al jurado que les parecimos bien.

Agradecemos la existencia del Peter como espacio de encuentro. Es importante que el público debe ser parte fundamental de este encuentro en todo sentido. Es necesario el apoyo de artistas y espacios culturales para el desarrollo del festival, pero, sobre todo, es imprescindible el apoyo de las organizaciones públicas y privadas de la manera más seria posible. Un evento arietico no cumple con la sociedad ni con los artistas, tampoco cambia el mundo, lo que hace, extrapolando lo que dice Freire, es que cambia a las personas que pueden cambiar el mundo.

¿Cómo nace la iniciativa de poner en escena “Pasta de campeón”?

Jhonnatan Tórrez escribe la crónica el 2016. Trabajamos juntos en los proyectos de colaboración con Klara Theterproduktionen, viajamos juntos a muchos lugares y durante buenos años. En el último viaje, coincidimos los dos en ir Praga, República Checa, de paseo, aprovechando unos días libres en Europa, donde compartimos el viaje y nuestro deseo de conocer la casa de Kafka. En el camino de la plaza de Praga y la casa de Kafka, el me comenta sobre “Pasta de campeón”, que está pensando en hacerla teatro. Cinco minutos de conversación. A los 12 días de esos 5 minutos, Jonnathan se muere para siempre.

¿Por qué se caracteriza la obra?

Por la música que nos permite descubrir el texto, también por el trabajo de los actores y la puesta en escena, pero quizás lo más importante es como escribió Xavier Jordán, porque la obra “pregunta por los que nadie se pregunta nunca, por los migueles de las alcantarillas que pudieron ser y nunca lo fueron, por los que ahora son solo los despojos de los que alguna vez tuvieron la osadía de soñar con tener pasta de campeón” (guiño a soñar premios)

¿Cuál el mensaje que transmite “Pasta de campeón”?

Ninguno, hace preguntas, el teatro hace preguntas, debe hacerlas.

¿Cuántos galardones tiene en su haber Chakana Teatro en 14 años de trayectoria?

Participamos cuatro veces en el Peter Travesí y ganamos 8 galardones, también obtuvimos otros premios y reconocimientos en el camino.

¿Por qué Chakana Teatro?

Por la reflexión del teatro que teníamos en ese entonces cuando creamos el grupo, el vacío al centro de la cruz andina y porque yo tengo mi abuela y mi mami de origen quechua. Todavía tenemos esa reflexión.

¿Quienes integran Chakana Teatro?

Nacimos como un proyecto familiar, integrado por Glenda Rodríguez y yo, alrededor de esto invitamos gente a colaborar y trabajar con nosotros. Con Glenda nos separamos y ahora continuo con esa dinámica invitando a gente a trabajar y/o soy invitado para otras coproducciones. Considero que Chakana somos todos los que vamos compartiendo los distintos procesos de montaje y recorrido de las obras, También hay amigos y amigas con los que volvemos a trabajar casi siempre, y otras y otros con las que en algún momento me gustaría trabajar, así fue con “Pasta de campeón”.

¿Cuáles son sus planes a corto y mediano plazo?

El 31 tenemos dos funciones en Cochabamba de “Pasta de campeón”, será en el mARTadero, a las 19:30 y 21:00. Luego, a principios de noviembre con Jorge, actor de la obra, tenemos un viaje al sur de Chile donde presentamos “Palmasola”, la coproducción en la que trabajamos con Klara Theater y en la que Jhonnatan también colaboraba como dramaturgo. El 2027, Chakana proyecta una coproducción internacional en el primer semestre del año. 

Tus comentarios

Lo más leído

1
Comunicado TSK Bolivia
2
Evistas se movilizarán si el Gobierno no repone subvención al diésel en siete días
3
Libro de víctimas revela que más de 20 jesuitas abusaron de niños bolivianos
4
De arrastrarse a correr. María Esperanza, la perrita rescatada, ahora ama la vida
5
INE: cae la producción de carne de res, pero crece exportación a varios países

Lo más compartido

1
Nueva jornada de protestas multitudinarias en Francia
2
YPFB y cisterneros acuerdan ajustes de fletes
3
Kast invita a Rodrigo Paz a visitar Chile en 2027 para dar continuidad al acercamiento bilateral
4
Investigan el feminicidio de una mujer enterrada bajo el piso de una habitación
5
Vecinos sufren por la escasez de agua por el paro de los cisterneros

Más en Cultura

15/10/2026
Quince grupos nacionales animarán la 42ª edición de la Feria y Festival del Charango Aiquile 2026
Bonanza lidera la lista de grupos nacionales invitados a la 42° Feria y Festival Nacional e Internacional del Charango Aiquile 2026, que se desarrollará del 28...
Ver más
14/10/2026
IV Encuentro de Escritoras Bolivianas reafirma su compromiso con la literatura
Con el designio de visibilizar la labor de la mujeres en el contexto literario, intercambiar experiencias y resaltar la trascendencia de la escritura como una...
Ver más
Este martes 13 de octubre a las 20 horas, en el Salón Adela Zamudio de la Feria Internacional del Libro de Cochabamba.
Ver más
13/10/2026
Marcelo Guardia presenta un libro sobre el reguetón
El elenco cruceño Chakana Teatro conquistó tres galardones en el trigésimo quinto Festival Nacional de Teatro Peter Travesí, según el reporte oficial del comité organizador del evento artístico.
Ver más
13/10/2026
Chakana Teatro hace triplete en la 35ª versión del Festival Peter Travesí
La quinta edición de la Bienal Internacional de la Acuarela Kipus-Bolivia En el corazón del corazón reunirá a 100 artistas de 12 países, en un encuentro que celebra la creación, la diversidad de...
Ver más
12/10/2026
Bienal de Acuarela “En el corazón del corazón” reúne a más de 100 artistas
La semana cultural número 42 del año presenta una cartelera diversa con actividades literarias, musicales y cinematográficas.
Ver más
12/10/2026
Semana 42: La literatura, la música y el cine marcan la agenda cochabambina
En Portada
18/10/2026 País
Evistas se movilizarán si el Gobierno no repone subvención al diésel en siete días
El expresidente Evo Morales emplazó al Gobierno de Rodrigo Paz a abrogar hasta el 3 de octubre el Decreto Supremo 5716, que eliminó la subvención estatal al...
vista
18/10/2026 País
Detienen al senador Nilton Condori
El senador Nilton Condori fue detenido este domingo en la ciudad de El Alto.
vista
18/10/2026 Mundo
Proyecto petrolero reaviva el conflicto por las Malvinas
Con menos de cuatro mil habitantes y ubicadas en un rincón aislado del océano Atlántico Sur, las islas Malvinas (que el Reino Unido llama islas Falkland) rara...
vista
18/10/2026 Multideportivo
Dellien avanza a la final y busca el bicampeonato del Bolivia Open
El tenista boliviano Hugo Dellien buscará este domingo consagrarse bicampeón del Bolivia Open, el torneo Challenger 75 que se disputa en Santa Cruz, después de...
vista
18/10/2026 Seguridad
Investigan el feminicidio de una mujer enterrada bajo el piso de una habitación
Cochabamba confirmó el decimocuarto caso de feminicidio en lo que va del año. María Luisa V. J., de 35 años, fue encontrada sin vida y enterrada debajo del...
vista
18/10/2026 Cochabamba
De arrastrarse a correr. María Esperanza, la perrita rescatada, ahora ama la vida
Tras su rescate, la perrita salchicha, María Esperanza, vuelve a vivir y explorar el mundo. Ahora corretea, se mueve de un lado a otro y muestra una energía...
vista
Actualidad
Tras su rescate, la perrita salchicha, María Esperanza, vuelve a vivir y explorar el mundo. Ahora corretea, se mueve de...
Ver más
18/10/2026 Cochabamba
De arrastrarse a correr. María Esperanza, la perrita rescatada, ahora ama la vida
El senador Nilton Condori fue detenido este domingo en la ciudad de El Alto.
Ver más
18/10/2026 País
Detienen al senador Nilton Condori
Con menos de cuatro mil habitantes y ubicadas en un rincón aislado del océano Atlántico Sur, las islas Malvinas (que el...
Ver más
18/10/2026 Mundo
Proyecto petrolero reaviva el conflicto por las Malvinas
En Bolivia cada persona consume alrededor de 21 a 23 kilos de carne de res al año, lo que la convierte en la segunda...
Ver más
18/10/2026 Economía
INE: cae la producción de carne de res, pero crece exportación a varios países
Deportes
FC Universitario comenzó con fuerza y aprovechó sus oportunidades para derrotar por 2-1 a San Antonio, ayer en el...
Ver más
18/10/2026 Fútbol
Universitario toma aire con un triunfo ante San Antonio
El tenista boliviano Hugo Dellien buscará este domingo consagrarse bicampeón del Bolivia Open, el torneo Challenger 75...
Ver más
18/10/2026 Multideportivo
Dellien avanza a la final y busca el bicampeonato del Bolivia Open
El joven boliviano tuvo una gran semana en Cochabamba y llegó a la final de singles en su categoría.
Ver más
17/10/2026 Tenis
Sebastián Chang logra el subcampeonato en Sub-16 del Cóndor de Plata
En las semifinales de este sábado superó en un gran encuentro al argentino La Serna a quien venció luego de hora y...
Ver más
17/10/2026 Tenis
Hugo Dellien pasa a la final y buscará el bicampeonato del Bolivia Open
Tendencias
Hans Robert Lange Rodríguez hizo historia al convertirse en el primer chef de origen boliviano en recibir una estrella...
Ver más
12/10/2026 Cocina
El chef estrella Michelin Hans Lange reinventa el pique macho en Essen
Los Llanos de Moxos, conocidos localmente como las sabanas del Beni, son uno de los puntos de parada más concurridos...
Ver más
12/10/2026 Medio Ambiente
Llanos de Moxos. Más del 40% de los playeros acanelados del mundo pasan cada año por allí
Doble Click
Chakana Teatro brilló con luces propias en el trigésimo quinto Premio Nacional de Teatro Peter Travesí, conquistando...
Ver más
18/10/2026 Cultura
Ariel Muñoz, de Chakana Teatro: el teatro hace preguntas, debe hacerlas
Concluyó el rodaje del documental Sin rostro y en silencio, que pone el foco en las desapariciones y en los delitos de...
Ver más
18/10/2026 Cine
Sin rostro y en silencio: el documental que refleja la trata y tráfico de personas en Bolivia
Como nunca, más de una veintena de bandas nacionales animarán el Llajta Rock 2026, cuya decimosexta edición se pone en...
Ver más
16/10/2026 Espectáculos
El Llajta Rock 2026 llega renovado y con mucha fuerza a Cochabamba
Bonanza lidera la lista de grupos nacionales invitados a la 42° Feria y Festival Nacional e Internacional del Charango...
Ver más
15/10/2026 Cultura
Quince grupos nacionales animarán la 42ª edición de la Feria y Festival del Charango Aiquile 2026