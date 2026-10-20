Adriano Lenaz y María Rilda Paco ganan los premios de Ensayo y Novela de 2026

El cochabambino Adriano Lenaz Zenteno y la paceña María Rilda Paco Alvarado ganaron la cuarta versión del Premio Departamental de Ensayo y Novela correspondiente a la presente gestión.

La pantalla: fútbol, espejismo e identidad en Bolivia titula la obra con la que Lenaz Zenteno se adjudicó el máximo galardón en el concurso de ensayo denominado Gustavo Rodríguez Ostria, embolsando como incentivo la suma de 10 mil bolivianos. Un total de 17 postulantes compitieron en este grupo literario.

El libro La génesis de la violencia grupal: identidad y fútbol espectáculo, del autor Ramiro Adrián Araoz, recibió una mención honorífica por su trabajo.

Por su parte, Paco Alvarado se llevó el premio mayor de novela Jesús Lara con su obra Cuerpos que no olvidan. La escritora se llevó 20 mil bolivianos y la satisfacción de haberse erigido como la mejor en la lista de 22 aspirantes al galardón.

La mención honorífica fue conferidada Rodrigo Urquiola Flores, por su novela Animal oscuro verano luminoso.

Las obras ganadoras serán impresas con el objetivo de que lleguen a los lectores.

El jurado del evento cultural que organiza la Gobernación mediante Dirección Departamental de Culturas y Turismo, estuvo integrado por: Luis Mauricio Arancibia Fernández, Andrés Gilberto Gonzales Valdivia y Mireya Sánchez.