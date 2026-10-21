Pintura: un centenar de artistas comparten su pasión por la acuarela

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 21/10/2026 a las 9h32
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Desde ayer, la pintura y el agua se constituyen en los principales protagonistas de la 5ta Bienal Internacional de la Acuarela, cuya apertura se llevó a cabo anoche en el Centro Artístico Cultural Municipal Bicentenario de Bolivia, en medio de gran expectativa.

Con el lema “En el corazón del corazón” un centenar de artistas procedentes de 12 naciones comenzaron a compartir experiencias en esta técnica pictórica que tiene considerable cantidad de adeptos en el contexto nacional e internacional.

Argentina, Bolivia, Canadá, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, México, Perú, Turquía, Estados Unidos y Uruguay toman parte de evento artístico internacional con obras que permiten obervar la diversidad de posibilidades expresivas que ofrece la acuarela contemporánea.

Hoy y mañana se desarrollarán talleres magistrales jornadas dedicadas a la formación y aprendizaje con maestros invitados.

El viernes, los maestros que participarán de la demostración magistral simultánea son: Evaristo Callo (Perú), Daniel Arteaga (México), Florentino Tirado (Bolivia), Alcides Catacora , Leider Guerrero (Perú) y José Rodríguez S. (Bolivia).

El sábado 24 y domingo 25, la Bienal se trasladará a Totora y Tarata, para un concurso de pintura.

El lunes 26 esta prevista la despedida a los artistas foráneos.

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