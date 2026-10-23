Concierto: los coros municipales anuncian su quinta presentación

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 23/10/2026 a las 8h54
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Los Coros Municipales de Cochabamba vuelven al escenario este sábado (19:00) para protagonizar el Concierto Coral en el Centro Artístico Cultural Bicentenario.

Será un concierto con repertorio variado el que interpretarán el Coro de Niños Municipal y el Coro Municipal, informó el director asistente Leonardo Alvarado.

“El Concierto Coral es el resultado del trabajo que desplegaron los componentes durante esta gestión”, comentó Alvarado, quien explicó que el grupo de niños está conformado por 50 integrantes; mientras el coro mayor acoge a un centenar de intérpretes.

Koichi Fujji es el director general de los coros municipales; Leonardo Alvarado y Cinthya Vargas son los directores asistentes. José Armando Echevarría y Silvana López se complementan tocando el piano.

Será la quinta presentación del año de ambos grupos musicales, con la perspectiva de desarrollar otras más en la recta final de la presente temporada.

Por otra parte, Alvarado informó que las inscripciones para formar parte de los coros está abierta.

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