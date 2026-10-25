Aiquile palpita con la 42° Feria y Festival Internacional del Charango 2026

Más de un centenar de intérpretes se reunirán en la población de Aiquile para tomar parte de la cuadragésima segunda Feria y Festival Nacional e Internacional del Charango 2026, con el designio de conferirse el máximo galardón que otorga la organización del evento musical.

Los participantes competirán en las categorías infantil, prejuvenil, juvenil, mayores y constructores en busca del charango de oro, premio que certifica su consagración en el evento más importante de la región.

Charanguistas de La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Santa Cruz, Tarija y Cochabamba lidiarán palmo a palmo en busca de coronar a su distrito en el podio y embolsar los incentivos económicos que otorga el gobierno municipal de Aiquile, anfitrión del festival desde hace más de cuatro décadas.

“Los premios en efectivo alcanzan los 400 mil bolivianos, cifra que se distribuye entre los vencedores de cada categoría”, comentó Roly Ríos, representante del despacho cultural de la comuna aiquileña.

Ríos aclaró que el festival no recibe apoyo financiero del gobierno u otra organización gubernamental, puesto que el municipio de Aiquile solventa los gastos que implican un organizar un evento de esta magnitud.

“Los gastos corren por cuenta de la alcaldía de Aiquile en un 90%, el resto emerge de los auspiciadores. El Estado y la gobernación no nos apoyan con nada, pese a que el festival fue declarado Patrimonio Oral e Intangible de Bolivia por la Ley N° 2582 y reconocido como la Capital del Charango”, señaló Ríos.

En ese contexto, organizar la Feria y Festival Nacional e Internacional del Charango al municipio de Aiquile le demanda al menos 700 mil bolivianos.

Ríos informó que dentro ese presupuesto figuran los fondos que perciben algunos grupos e artistas invitados el evento musical, a quienes se les paga de acuerdo al palmarés que ostentan en la actualidad.

“Como municipio tenemos un presupuesto asignado que ronda los 700 mil bolivianos, que se destinan para solventar la logística, es decir, alimentación, hospedaje, sonido, premios, pago a los artistas y grupos invitados, entre otros”, añadió.

Concurso internacional

Hasta la fecha, Colombia y Chile han confirmado su participación en la categoría internacional del festival. Sin embargo, la organización confía en que en los días previos al evento, el número de artistas foráneos se incremente.

“Muchas veces se inscriben a última hora, toda vez que el plazo para registrarse vence minutos antes de inaugurar el concurso para esta categoría”, comentó Ríos.

El representante de la comuna aiquileña afirmó que Italia y México manifestaron sus interés por tomar parte del festival, por lo que están a la espera de que se inscriban, sin descartar a artistas de otras naciones”, puntualizó.

Comenzó la cuenta regresiva para levantar el telón de la 42° Feria y Festival Nacional e Internacional del Charango Aiquile 2026. La cita se pondrá en marcha este 28 de octubre con la elección de la Ñusta.