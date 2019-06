ADóndeVamos: conozca la oferta de eventos culturales para este fin de semana

Salvatierra exhibe más de un centenar de obras

El pintor Ruperto Salvatierra, considerado uno de los máximos exponentes del indigenismo y el realismo costumbrista, exhibirá desde hoy más de un centenar de obras en el salón de arte del centro Simón I. Patiño, ubicado en la calle Potosí #1450.

La inauguración será a las 19:00 y estará abierta hasta el 18 de agosto. Esta muestra reúne dibujos, acuarelas y óleos, técnicas con la que se destaca. José Bedoya es el curador de la exposición.

Salvatierra se atribuye ser autodidacta, aun habiendo pasado un periodo breve de su vida como alumno de la Escuela de Artes Raúl G. Prada.

Actualmente, vive alejado de la urbe, por Huayculi, y pasa sus días pintando y perfeccionando su técnica. Su rutina a diario es casi la misma. Pinta desde las 6:00 hasta las 12:00 y en las tardes descansa. “Tengo harto tiempo, es lo que siempre había querido para mejorar mi técnica”, dice Ruperto.

El talento en el dibujo y la pintura lo heredó de su abuelo, un muralista que pintaba con alquitrán y plasmaba diferentes historias. Su hija Escarlet también sigue sus pasos.

PREMIOS

El maestro Salvatierra cuenta con varios galardones en cinco décadas de trayectoria, algunos de ellos son: Segundo Premio en Acuarela del Salón Municipal, Primer Premio en Dibujo del Salón Municipal, Segundo Premio en Dibujo del Salón Municipal, Primer Premio en Pintura del Salón Municipal, Segundo Premio en Pintura del Salón Municipal, Segundo Premio en Acuarela del Salón Municipal, entre otros.

OTROS EVENTOS

Libros:

Reunión de debate sobre obras literarias

El Club de Lectura Cochabamba realiza todos viernes jornadas de análisis y debate de obras literarias de autores destacados del siglo XIX.

Dónde: Novecento (calle Chuquisaca esquina Lanza)

Cuándo: Hoy a las 17:00

Cuánto: Consumo

Dibujo:

Jornadas de pintura y dibujo en Novecento

Novecento se ha convertido en un escenario de las artes plásticas porque cada sábado reúne a varios pintores para crear obras y compartir con los asistentes.

Dónde: Novecento (calle Chuquisaca esquina Lanza)

Cuándo: Sábado a las 17:00

Cuánto: Consumo

Formación:

Dictan curso de teatro en la Madriguera

Alejandro Marañón es el facilitador de este taller de formación para actores. Las temáticas que abordarán son entrenamiento escénico, herramientas físicas y otros.

Dónde: La Madriguera (avenida Salamanca esquina Antezana, edificio Millenium 3B)

Cuándo: Hoy a las 19:00

Dato: Más inf. al 70754477

Cine:

Proyectan el filme “Campeones”

Este filme narra la historia de Marco, un entrenador profesional de baloncesto quien debe entrenar a un equipo compuesto por personas con discapacidad.

Dónde: Centro Misionero Maryknoll en América Latina (calle Kollasuyo Nro. O-0527 cerca a la Simón López)

Cuándo: Hoy a las 19:00

Teatro:

Abren taller de producción escénica en la Alianza

En el marco del intercambio artístico cultural entre Bolivia y México denominado “Estación: México”, se llevará a cabo el taller sobre producción escénica, gestión y producción, que estará a cargo de Freddy Solvi, miembro del elenco profesional de teatro “Quijotes” (México).

Dónde: Alianza Francesa (calle La Paz #784 casi Crisóstomo Carrillo)

Cuándo: Hoy a las 19:00

Cuánto: Ingreso libre

Música:

Cuarteto lleva jazz moderno al Cowork

Moonlight Jazz Quartet brindará un concierto mañana a las 19:00 en el Cowork Café, ubicado en el parque Fidel Anze Sur #22 casi Eudoro Galindo, y su repertorio constará de piezas de jazz moderno.

“Unity”, “Seven nights”, “Miradas”, “La renga”, “My funny valentine”, “Stolen moments”, “Almost like being in love” y “Contemplation” serán las canciones que el cuarteto interpretará, además de sus composiciones.

El ingreso tiene el costo de 30 bolivianos.

El proyecto está integrado por músicos de amplia trayectoria como Miguel Crespo en la batería, Ruddy Barrancos en el saxofón, Amadeo Vargas en la guitarra y Fernando Jiménez en el bajo.

Este proyecto nació en julio de 2018 con el propósito de potenciar la movida del jazz con piezas modernas y composiciones.

A casi cumplir un año de creación, se ha presentado en importantes escenarios locales y eventos como el Festival de Jazz de Invierno y la tercera versión del Llajtajazz.

Para reservas al 4234220 y 70732649.

Hard rock. Banda paceña llega para homenajear a AC/DC

Las destacadas canciones del grupo de hard rock australiano fundado en 1973, AC/DC, serán interpretadas por la banda paceña Back In Flames. El evento será mañana a las 21:00 en La Tirana y Olé, ubicada en la calle Venezuela #635 entre Lanza y Antezana. El ingreso tiene el costo de 40 bolivianos. Más información al 70713022, 75985851 y 76943939.

Guitarristas brindan conciertos en la Casona

La Orquesta de Guitarras de Cochabamba, dirigida por Iván, ofrece un recital de guitarra clásica que incluye música cubana y española. La presentación contará con la participación del maestro Miguel Palenque.

Dónde: Casona Santiváñez (calle Santiváñez entre Junín y Ayacucho)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Dato: Para más información al 70725707

Oil brinda concierto acústico en Red King

Oil (banda que fusiona el rock alternativo, grunge, country blues) brinda concierto acústico mañana a las 21:00 en Red King, ubicado el Boulevard, zona Recoleta. Interpretará sus canciones destacadas y también las nuevas piezas que formarán parte de su cuarto disco.

Grupo homenajea a Kings of Leon

The Runaways rinde tributo a la banda estadounidense de rock alternativo King of Leon. Para informes y reservas al 79793795.

Dónde: Pablo’s Pub (avenida Ramón Rivero #428 entre Antezana y Oruro)

Cuándo: Hoy a las 21:30

Cuánto: Bs 20

Dos bandas de rock ofrecen un recital

EM-KH y Perro Negro brindarán un concierto. Interpretarán sus composiciones y covers. Para más información al 76220409.

Dónde: Muela del Diablo (calle Potosí No. 1392 esquina Portales)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Cuánto: Bs 20

Miembros de coro se reúnen para concierto

El coro infantil, juvenil y de exalumnos del colegio Emanuel dará una presentación. Esta unidad educativa también festeja su aniversario.

Dónde: Colegio Emanuel (calle Baptista entre La Paz y Reza)

Cuándo: Hoy a las 19:00

Cuánto: Bs 20

Covers:

Grupo de rock revive los éxitos de los 80 y 90

Alive, grupo cruceño, llega a Cochabamba para tocar las mejores piezas del rock clásico de los 80 y 90.

Dónde: Liverpool Pub (pasaje Boulevard #700, zona Recoleta)

Cuándo: Hoy a las 20:00

Clásicos en Brother Irish

Follow interpretará las canciones más exitosas de AC/DC, Led Zepelin, Gun’s N Roses y mucho más.

Dónde: Brother’s Irish Pub (avenida Santa Cruz esq. Alcibiades Guzmán)

Cuándo: Hoy a las 20:00

Cuánto: Sin cover

Los Jimmy James promocionan “Big Bag”

La banda de rock and roll paceña Los Jimmy James vuelve y promociona “Big Bang”, su nuevo álbum.

Dónde: Mal Bicho (avenida América casi Melchor Urquidi)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Cuánto: Bs 20

Octavia vuelve a LT&O y alista su disco

Octavia brinda un concierto en Cochabamba y prepara su nueva producción discográfica que contendrá cuatro canciones con una sonoridad diferente y titulará “La teoría del pistolero solitario” y será lanzado esporádicamente en plataformas digitales de música.

Dónde: La Tirana y Olé (calle Venezuela entre Lanza y Antezana)

Cuándo: Hoy a las 21:30

Acuarela escenifica una boda griega

La Compañía de Danza Acuarela Boliviana, a cargo de Natalia Loma, estrena su nuevo espectáculo, “Nos casamos. Boda griega. Danzas folklóricas del mundo y técnicas mixtas”, el cual pretende reflejar el proceso de un matrimonio griego fusionando bailes tradicionales y lo contemporáneo.

Dónde: Teatro José María Achá (calle España casi Heroínas)

Cuándo: Hoy a las 19:30

Taller de actuación a cargo de Segura

El taller tiene la finalidad de enseñar las técnicas básicas de actuación para desempeñarse en la escena de una manera relajada y consciente. Yolanda Segura (México) será la facilitadora. Más inf. al 71755899 y 71422109.

Dónde: Caballero Productora Escénica (Beijing esquina I. Murguía)

Cuándo: Hoy a las 19:00

Actividades:

The Runaways en vivo

The Runaways presenta un especial sobre la banda estadounidense The Killers (rock alternativo, indie rock y new wave). Más inf. al 79793795.

Dónde: Pablo’s Pub (avenida Ramón Rivero # 428 entre Antezana y Oruro)

Cuándo: Mañana a las 21:00

Presentan espectáculo de narración oral

“Historias y leyendas de Bolivia” es el título de la jornada de narración oral que estará amenizada por participantes del Concurso Nacional de Narración Oral “Cochabamba Cuento Contigo”. Más información al 76076167.

Dónde: Casa del Ekeko (calle Paccieri #740 entre 16 de julio y Antezana)

Cuándo: Domingo a las 20:00

Grupo La Boca adapta novela de Berocay

La novela “Ruperto de terror (La gran aventura)” del escritor y periodista uruguayo Roy Berocay fue adaptada por el Grupo Escénico La Boca a narración oral y teatro. La función será mañana a las 16:30 en el proyecto mARTadero. El ingreso tiene el costo de Bs 15.

Rinden homenaje a Silvio Rodríguez

Bruno Navarro, vocalista de Contra Ruta, rendirá homenaje al cantautor, guitarrista, poeta cubano y exponente de la trova, Silvio Rodríguez. Su repertorio constará de canciones como Ojalá, La maza, El necio, Unicornio.

Dónde: Clementina (calle. Juan Capriles, entre P. Dalence y Santa Cruz)

Cuándo: Mañana a las 20:30

Presentan revista Bitácora Intercultural

La revista Bitácora Intercultural busca articular/vincular la producción de información y conocimientos en torno a las autonomías indígenas, la democracia intercultural y la edificación del Estado Plurinacional en Bolivia. Hoy se realizará la primera publicación de este material.

Dónde: Hotel Camino Plaza (c. Huallparimachi, casi plaza de Cala Cala)

Cuándo: Hoy a las 19:00

Clásicos:

Ensamble de la UPB debuta en la Muela

Estudiantes y músicos amateurs de la Universidad Privada Bolivia (UPB) son parte de un ensamble denominado Búhos Band y debutará en la Muela del Diablo con repertorio de rock clásico.

Dónde: Muela del Diablo (calle Potosí esquina Portales)

Cuándo: Mañana las 21:00 Dato: Más inf. al 76220409

Acústico:

Guitarreada en Mandarina Bar

Sergio Peñaloza, Huascar Ballón y Jow Terrazas presentarán un concierto acústico.

Dónde: Mandarina Bar (avenida Pando, pasaje Ovidio Suárez)

Cuándo: Mañana a las 22:00

Vieja escuela:

La Trifullk’aj, un nuevo proyecto

Nace la Trifullk’aj, un proyecto que interpreta los éxitos del rock de los años 80 y 90.

Dónde: La Vieja Escuela (avenida América)

Cuándo: Mañana a las 21:00