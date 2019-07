ADóndeVamos: conozca la oferta de eventos culturales para este fin de semana

Latin Fest. Los alkilados actúan en el Campo Ferial

La primera versión del Latin Fest trae a Los Alkilados (grupo colombiano de pop urbano que funciona reggae y reggaeton con ritmos populares), que brindarán un concierto el sábado a las 19:00 en el campo ferial, ubicado en la avenida Circuito Bolivia entre Barrancas y Huanchaca.

El DJ Ramiro Angulo abrirá el espectáculo musical. El costo de la entrada es de 100 bolivianos (supervip) y 80 (vip) y está a la venta en Hupermall, ubicado avenida Pando esquina Portales. Para más información al 70745258.

En este evento, organizado por Pacific Group, habrá también un parque de diversiones que estará abierto desde las 15:00 y contará con juegos inflables, toboganes gigantes, toro mecánico y mucho más.

Los Alkilados son intérpretes de éxitos musicales como “Monalisa”, “Una cita”, “Me persigue”, “Esto es amor”, “Solitaria”, “Respira”, “El orgullo”, “La bicicleta”, “Me gusta”, entre otras.

Asimismo, cuentan con galardones otorgados por los Premios Luna, Premios Mi Gente, MTV Millennial Awards, Premios Heat, Premios Nuestra Tierra, entre otros.

OTROS EVENTOS

Literatura:

Reunión de análisis y debate sobre libros



El Club de Lectura Cochabamba realiza todos los lunes y viernes jornadas donde los participantes comparten y debaten sobre obras literarias del siglo XIX.

Dónde: Novecento (calle Chuquisaca esquina Lanza)

Cuándo: Hoy a las 17:00

Cuánto: Consumo

Teatro:

Montan obra que fusiona tres géneros de danza



El jazz, clásico y contemporáneo fueron fusionados en una pieza de danza por el boliviano David Pemintel Terceros, el chileno Fabian Zarzuri Arenas y el argentino Gaspar Platini Nausneriz. “Kimsa” es el título de esta obra que es puesta en escena por la Compañía Independiente de Danza-Latinoamérica.

Dónde: mARTadero (calle 27 de Agosto esquina Ollantay)

Cuándo: Hoy y mañana a las 19:00

Cuánto: Bs 50. Más información al 67682635

Teatro Grafía presenta la obra “El club del sueño”



La Compañía Teatro Grafía presenta su pieza “El Club del Sueño”, una tragicomedia que habla sobre los sueños, amores y otros accidentes. Esta obra es puesta en escena por los actores Pablo Antezana y Rafael Arteaga.

Dónde: Circo El Tapeque (calle Colquiri Nº 355 entre

Cuándo: Hoy a las 19:00

Cuánto: Bs 30

Mimos Uni2 ofrece tres funciones en el teatro Achá



El grupo Mimos Uni2 de Gustavo Humberto presenta su último espectáculo de humor en el teatro José María Achá. La presentación no sólo incluye show de baile, sino también mimo contemporáneo y música. Para más información al 76912684 y 79373111.

Dónde: Teatro Achá (España entre av. Heroínas y Bolívar)

Hora: A las 19:00

Obra:

Libro recuerda la masacre de San Juan



El escritor Víctor Montoya rememora en sus obras, “Huelga y represión” y “La Masacre de San Juan”, la represión del Gobierno de René Barrientos. Estos materiales (poesías, testimonios y artículos de personalidades) serán presentados hoy a las 18:00 en el salón Augusto Guzmán de la Casa de la Cultura, ubicada en la avenida Heroínas esquina 25 de Mayo. Comentarán Zenón Rocha y Diego Martínez.

Artes plásticas:

Jornadas de dibujo y pintura



Los sábados, pintores y dibujantes se reúnen para crear y compartir con los asistentes sobre las artes.

Dónde: Novecento (calle Chuquisaca esquina Lanza)

Cuándo: Hoy a las 17:00

Festival:

Festival reúne a comediantes



El teatro Adela Zamudio (avenida Heroínas casi 25 de Mayo) será el escenario para la primera versión del Festival de Stand Up Olvida y Ríe que se llevará a cabo mañana y el domingo a partir de las 19:00.

Este evento reúne a 10 comediantes de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. El costo de la entrada es de 60 bolivianos. Para más informes y reservas al 77968948.

Pedro Álvarez, Gabriel Hermosa, Leila Castro, Manuel Daza y Leonardo Ovando serán los comediantes que se presentarán mañana. El domingo estarán Quino Camacho, Paolo Osorio, Frank Tórrez, Jordana Farrel y Juan Carlos Cossio.

El integrante de Stand Up Cochabamba y uno de los encargados del evento, Frank Tórrez mencionó que esta actividad es para fomentar el movimiento del stand up que actualmente se está generando en Bolivia. “Cada vez hay más espectáculos de este tipo. Estamos ganando más público”, agregó.

Música:

Luciel Izumi lleva el folklore al CDR



Luciel Izumi brindará un concierto interpretando sus composiciones y otras de folklore nacional.

Dónde: Ciudad De Refugio (calle Ecuador entre 16 de Julio y Antezana)

Cuándo: Hoy a las 19:00

Cuánto: Sin cover

Banda brinda un tributo a Incubus



Marcelo Aranibar Rojas y Khelder Loayza Rivas son integrantes del ensamble que homenajea a la banda de rock alternativo​​ estadounidense Incubus.

Dónde: La Tirana y Olé (calle Venezuela # 635 entre Lanza y Antezana)

Cuándo: Hoy a las 22:00

Cuánto: Bs 30

Sachawasi acoge a dos agrupaciones