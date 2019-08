ADóndeVamos: conozca la oferta de eventos culturales para este fin de semana

Los 4 de Córdoba celebran 50 años

Los 4 de Córdova vuelven a Cochabamba para celebrar 50 años de trayectoria musical con un concierto que se llevará a cabo hoy y mañana a las 21:00 en el Mesón del Cantor, ubicado en la Adolfo Ballivián #139 casi avenida Segunda.

El ingreso tiene el costo de 250 bolivianos. Para reservas llamar al 4420880, 76406505 y 72262661.

Héctor “Choya” Pacheco, Víctor Hugo Godoy, Lionel Pacheco y Américo “Meco” Albornoz, integrantes del cuarteto, interpretarán sus más grandes éxitos como “Zamba para olvidar”, “Cochabambina”, “Zamba de Alberdi”, “Huérfana”, “Virginia”, “Para que no me olvides”, entre otros.

El cuarteto realizará una gira por diferentes lugares del país. El 15 y 16 de agosto se presentará en la Misa Criolla para Urkupiña en Quillacollo y el 17 dará un recital en La Paz.

Los 4 de Córdova se fundó en abril de 1969 en la provincia de Córdoba, Argentina. Se consagraron como uno de los máximos exponentes del folklore argentino.

Trayectoria

El 7 de abril de 1969 se fundó el cuarteto. Uno de los primeros lugares que visitó fue Bolivia -cuenta Víctor Hugo Godoy- y tras el recibimiento se convirtió en uno de sus países favoritos.

Actualmente, cuenta con más de una decena de discos como “Para que no me olvides”, “A Bolivia”, “Claveles rojos”, “Mi pueblo chico”, “30 años entre amigos”, “Fuelle de mi tierra”, “Córdoba me llama”, entre otros.

OTROS EVENTOS

Teatro:

Presentan obra teatral que habla sobre las mitologías



“Pachakutec” es el resultado de una profunda investigación que la actriz Karen Lisondra y el músico Amado Espinoza realizaron sobre la mitología de los Andes y la Amazonía de Bolivia. En la pieza narra varias historias que abordan temáticas como la salud, la religión, la identidad sexual y la vida familiar.

Dónde: mARTadero (calle 27 de Agosto esquina Ollantay)

Cuándo: Hoy y mañana a las 19:00

Cuánto: Bs 40

Presentan obra en el Ekeko

El Grupo Hecho a Mano pondrá en escena la obra “Asesinato en la calle Clown”. Más inf. al 76076167 y 4564423

Dónde: La Casa del Ekeko (calle Paccieri)

Cuándo: Domingo las 20:00

Dibujo

Jornadas de lápiz y papel en Novecento



Varios pintores se reúnen todos los sábados en las tardes para compartir sus conocimientos sobre las artes plásticas con los asistentes.

Dónde: Novecento (calle Chuquisaca esquina Lanza)

Cuándo: Mañana a las 17:00

Cuánto: Consumo

Concurso:

Dos bandas participan en el Tinku Rock



Ars3nico y Rekor compiten por los primeros lugares del concurso Tinku Rock, cuyo premio será la participación en el Festival Wilka Irasu de Chile en noviembre.

Dónde: 1969 Rock Bar (avenida Santa Cruz casi Uyuni)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Cuánto: Bs 20

Literatura:

Club de Lectura realiza debate



El Club de Lectura Cochabamba se reúne todos los lunes y viernes para debatir sobre obras literarias latinoamericanas.

Dónde: Novecento (calle Chuquisaca esquina Lanza)

Cuándo: Hoy a las 17:00

Cuánto: Consumo

Noche de cuentos de Beedle el Bardo



”Los cuentos de Beedle el Bardo” es el nuevo espectáculo de narración oral presidido por el Elenco Hecho Cuento y dirigido por María José Borda. Estarán en escena Andrea Andrade, Peter Camacho, Wara Valenzuela y Wendy Valenzuela. Más información al 70752222.

Dónde: La Casa del Ekeko (calle Paccieri entre 16 de Julio y Antezana)

Cuándo: Hoy a las 20:00

Humor:

Fernández estrena show de humor



Después de dos años, el humorista cruceño Pablo Fernández retorna a Cochabamba para presentar “Show de estreno”. El espectáculo será mañana y el domingo en el salón principal del Hotel Camino Plaza, calle Huallparimachi casi Cala Cala.

El viejo camba, la cholita, el sindicalista, la brasileña que ve el futuro y el poncho rojo son algunos de los personajes que estarán en escena. La modelo Patricia Roca será la invitada de este show.

La entrada tiene el costo de 100 bolivianos y se la puede adquirir en el mismo hotel o llamando al 70357078 y 79964070. El espectáculo de mañana inicia a las 21:00 y del domingo a las 19:00.

Este mismo espectáculo de humor lo presentará en Sucre, La Paz, Tarija, Beni y Estados Unidos.

Fernández inició en la escena teatral en Chaplin Show. Participó en varios largometrajes como “Dependencia Sexual” de Rodrigo Bellot, “Quien mató a la Llamita Blanca”, entre otros.

También formó parte de proyectos televisivos. Actualmente, se desarrolla como actor, guionista, productor y director.

Exposición

Abren muestra pictórica en la Casona



Neva Camacho y Jaime Carlosama son los artistas que exponen en la Casona Santiváñez (calle Santiváñez entre Junín y Ayacucho). la muestra concluirá el próximo viernes. Son 18 obras de óleo y acrílico con propuestas surrealistas y arte precolombino.

Danza:

Dictan master class de zumba

El chileno Rodrigo Díaz, ganador de la primera temporada del reality “El Rojo”, llega a Cochabamba para dar un master class de zumba. Este evento se desarrollará mañana a las 18:00 en La Riviera, centro de eventos y convenciones ubicado en la avenida Simón López frente al Tribunal Electoral Departamental. Para más información, llamar al 60343702.

Concierto:

Poncho Blues Band promociona su disco