ADóndeVamos: conozca la oferta de eventos culturales para este fin de semana

Lapachos une folklore boliviano y argentino

Llegan los Lapachos, nuevo proyecto musical que fusiona folklore argentino y boliviano, para brindar dos conciertos, uno hoy a las 21:00 en Vinópolis (pasaje Boulevard, zona Recoleta) y otro mañana en Txoko RestoBar (calle Tarija #1334 entre Thomas O’conor y Beni).

“La Penita”, “De peña en peña cantor”, “Que pena por ti”, “Hasta el otro Carnaval”, “La vida es linda” serán algunas de las piezas que interpretarán.

Los integrantes del grupo son Javier Aparicio en el violín, Gustavo Córdoba en la guitarra, Diego Garzón en la batería, Martín Quiroga en el bajo y Anibal Quiroga “Quiro” en la voz.

Sobre el proyecto

Lapachos nace oficialmente el 12 de julio y su debut fue con dos temas “Que pena por ti” y “Hasta el otro Carnaval” (homenaje del Virgen del Socavón), en ritmo de caporal compuesto para la Fraternidad Mi Viejo San Simón.

Hace poco lanzaron el video de la pieza “De peña en peña cantor”, en ritmo de samba. Éste se filmó en la Casona Santiváñez.

Quiroga dice que en las próximas semanas grabarán nuevos cortes y sus videoclip se filmarán en diferentes escenarios.

Asimismo, explicó que el nombre del grupo hace referencia al árbol lapacho, conocido también como tajibo. “Florece en invierno, época en que decidimos salir de nuestra ciudad, presentarnos como grupo y realizar la gira”.

OTROS EVENTOS

Teatro:

Hecho a Mano presenta “Boda de ensueño”



La obra teatral, escrita por Claudia Alba y dirigida por Claudia Alba, será puesta en escena por el Elenco Hecho a Mano. Andrea Andrade, María José Borda, Peter Camacho, Wendy Valenzuela y Gary Yugar son los actores de esta pieza que aborda los problemas de una pareja.

Dónde: La Casa del Ekeko (calle Paccieri entre Antezana y 16 de Julio)

Cuándo: Sábado y domingo a las 20:00

Cuánto: Bs 30

Compañía estrena obra en el teatro

El elenco de Fundación NAIRA presenta “Luces, cámara y... risas!”, una obra teatral de clown. Habrá artistas invitados.

Dónde: Teatro Adela Zamudio

Cuándo: Sábado y domingo a las 19:00. Más inf. al 67547753

Dibujo:

Jornada de dibujo en Novecento



Pintores comparten con los asistentes sobre las artes plásticas. Esta actividad se realiza desde 2017.

Dónde: Novecento (calle Chuquisaca esquina Lanza)

Cuándo: Hoy a las 17:00

Concurso:

Dos bandas en concurso



As I Remain y From Alone son las bandas que estarán en escena compitiendo por el primer lugar del concurso Tinku Rock.

Dónde: 1969 Rock & Bar (av. Santa Cruz #1159 casi Uyuni)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Cuánto: Bs 20

Literatura:

Reunión de análisis y debate sobre libros



El Club del Lectura Cochabamba realiza todos los lunes y viernes jornadas de análisis y debates sobre literatura latinoamericana. Para más información al 79791301.

Dónde: Novecento (calle Chuquisaca esquina Lanza)

Cuándo: Hoy a las 17:00

Cuánto: Consumo

Exposición:

Exhiben muestra fotográfica [Con]tacto en el mARTadero



LabMedia-Mediactivismo Colectivo presenta [CON]TACTO, una muestra fotográfica que retrata el proceso de creación artística de los colectivos escénicos del proyecto mARTadero. Esta muestra, que reúne más de 15 imágenes, culminará el 31 de agosto.

Dónde: mARTadero (calle 27 de Agosto esquina Ollantay)

Cuándo: Sábado desde las 19:00

Abren muestra de Slahcov Rocha

“Confusión animal” es el nombre de la exposición del artista Slahcov Rocha en la que indaga sobre el mundo animal. Oveja Velasco y Rocha pintarán en vivo y posteriormente realizarán una subasta de sus obras. Lo recaudado se destinará a obras sociales.

Dónde: Cowork (calle Huallparrimachi #1785, zona Cala Cala)

Cuándo: Hoy a las 19:30

Entretenimiento:

Celebran el Día del Volador en Alalay



El Día del Volador es una actividad que tiene la finalidad de incentivar y fortalecer la creatividad de los participantes en la fabricación de los voladores, conocidos también como cometas. Este evento se desarrollará el domingo a las 10:00 en la laguna Alalay, frente a la Asociación de Scouts de Bolivia. Habrá concursos gratuitos en categorías como construcción, participación, entre otros.

Concierto:

Trío de jazz moderno en Cowork Café



El trío, conformado por Tamya Luna Guereca en el piano, Inti Medina en el contrabajo y Mauricio Cardona en la batería, ofrece un concierto de jazz moderno y contemporáneo. La cantante Fulvia Fossati y la saxofonista Lucia Cortez serán las invitadas.

Dónde: Cowork Café (Parque Fidel Anze Sur casi esq. Eudoro Galindo)

Cuándo: Sábado a las 19:00

Cuánto: Bs 20

Bandas dan un concierto solidario