Popular. Miguel Orias quiere probarse ahora cantando cuecas

El cantante lleva 26 años haciendo música en diferentes ritmos. En una entrevista con el semanario “El Compadre” dijo que le gusta mantenerse vigente presentando nuevas canciones y no le gusta vivir del pasado. Se siente satisfecho de sus logros. Ahora su reto es interpretar y grabar cuecas.

Además, quiere recuperar el tiempo perdido pasando más tiempo con sus cuatro hijos.

¿Cómo logra mantenerse vigente?

Nunca he sido conformista, tal vez en este momento yo podría estás viviendo disfrutando de los éxitos que tuve en los 90, porque hay muchos colegas que están viviendo así. A mí nunca me ha gustado vivir del pasado, trato siempre de competir y estar adelante.

No me he quedado en el ritmo de la cumbia popular, sino hice baladas, boleros, folklore peruano, de todo un poco. Por esa variedad, creo que seguimos vigentes y seguimos adelante.

¿Cuántos años lleva cantando cumbia?

Cumplí 26 años. El año pasado fue mis bodas de plata lamentablemente no pude hacer un evento importante celebrando 25 años de trabajo constante. Estoy pensando hacer algo grande para poder festejar los 26, más adelante.

¿Qué ha logrado en los 26 años de trayectoria?

Yo vivo de la música, porque me dio estabilidad. Aunque lo primero que me ha dado es satisfacción. Es un don con el que uno nace y tengo que aprovecharlo de una manera sana y humilde. He conocido gente nueva que en la calle me saluda y me da un abrazo. Es maravilloso.

¿De qué lo ha privado la música?

El tiempo, que no he podido estar con mis dos hijos mayores. No les he visto nacer, siempre estaba viajando. No he podido gozarlos, es de lo que me arrepiento un poco. Siempre hay cosas que sacrificar es como un tobogán hay subidas y bajadas, después todo es satisfacción.

¿Fue muy difícil su carrera?

Todos los días es un reto. Voy a seguir haciendo mis cosas, lo bueno es que ahora la tecnología nos da acceso para poder grabar y gratis, antes era difícil.

Más bien estoy gozando de buena salud, estoy sano y la voz sigue fresca hay que darle para arriba y seguir grabando cosas nuevas.

¿Un desafío?

Tengo la tentación de hacer unas cuecas, que son románticas y bailables, es lo que nunca he grabado. Eso me faltaría hacer. Tengo mis grandes amigos que son virtuosos en los instrumentos de cuerda, sobre todo, voy a juntarme con ellos y hacer unas cuecas.

¿Se siente satisfecho como cantante?

Hice de todo. Me gusta lo romántico, el folklore. Hice morenadas con mucho romanticismo y es lo que va conmigo.

¿En qué ritmo no incursionaría?

En el reggaeton, no tiene mensaje no tiene nada, porque la música es poesía y es el mensaje que hay que dar a la juventud. No simpatizo con el ritmo del reggaeton.

De su repertorio, ¿cuál es la canción que no pasa de moda?

Son dos: “No puedo más” y “Airampo” en ritmo del huayño, pero hay más en nuestro repertorio de dos horas porque la gente nos pide. Lo bueno es que son nuestras las canciones y que en su momento han sonado y gustan mucho.

¿Quiénes lo buscan más?

Yo tengo mi gente que es del pueblo, esa gente popular, la clase media y la gente que vive en los pueblos. Yo soy de pueblo y tengo la satisfacción de gozar con su cariño y su aprecio. Siempre estoy viajando, no actuó mucho en La Paz, más actúo en la ciudad de El Alto, es donde la gente más me contrata y me quieren.

¿Viaja seguido?

Sí, yo siempre estoy por los pueblos, por ejemplo, fuimos a Sica Sica, Laguachaca, Patacamaya por el lado del lago, los Yungas, soy yungueño, los paisanos me aprecian mucho y siempre estoy por allá y en el interior del país.

Lo que yo hago es música popular y la gente que gusta de esas canciones a veces me quiere en vivo y me contrata.

¿En qué otro país tiene fans?

Tengo la dicha de hacerme querer con un país que es muy hermano nuestro, como es el Perú, más que todo el sur peruano, donde siempre estoy. Tengo grandes amigos y clientes.

Viajo también a EEUU, Chile (Arica e Iquique) Argentina, Brasil y España.

¿Qué es lo último que sacó?

Se están promocionando la canción de Leo Dan que titula “La radio está tocando tu canción”, pero con el permiso del artista le pusimos “Dime”, la otra canción está en ritmo de caluyo y titula “Te amé”.

¿Hay aceptación?

Las dos canciones siempre las piden y las cantan con nosotros, en cada evento. Estas canciones están gustando a la gente, no sólo acá, sino también en Los Ángeles. Los bolivianos nos han pedido y se ha puesto a cantar la comunidad boliviana. Es un buen parámetro para decir que estamos vigentes y que nos siguen apoyando con su cariño.

¿Cómo se mantiene joven?

Estoy por los 50 y la gente me dice que me ve bien conservado, no tengo canas todavía. Siempre fui flaco, no hago ejercicio, pero camino mucho.

SU ÚLTIMO ÁLBUM ES EL NÚMERO 18

Hace seis meses y después de cerca de dos años de silencioso, Miguel Orías y Los Ilegales regresaron al estudio para grabar su nuevo material discográfico, titulado “La nueva cumbia”, el cual contiene 11 temas que siguen la línea que caracteriza y simboliza a la cumbia romántica.

“Este disco está dedicado a mi público, amigos que durante tantos años han estado a mi lado apoyándome en este camino que no fue fácil, pero gracias a Dios y a ellos seguimos”, decía de pie”, señalaba entonces el artista, al periódico paceño El Diario.