ADóndeVamos: conozca la oferta de eventos culturales para este fin de semana

Grupo de saxofonistas debuta hoy en Cowork

Saxology Sax Quartet es un nuevo proyecto conformado por cuatro jóvenes saxofonistas, que debutarán mañana a las 19:30 en Cowork Café, ubicado en el parque Fidel Anze Sur #22 casi Eudoro Galindo.

Este ensamble está conformado por Emanuel Valverde (saxofón soprano), Valeria Valdés (saxofón alto), Nur Manzur (saxofón tenor) y Juan Luis Barrancos (saxofón barítono). El ingreso al concierto tiene el costo de 25 bolivianos.

El repertorio que se interpretará consta de piezas de diferentes géneros como tango, boleros, jazz, bossa, por ejemplo, “Close your eyes and listenpiazolla”, “Black orpheus”, “Blue monk”, “Fly me to the moon”, “Villancicos navideños”, “Por una cabeza”, “Libertango”, “Oblivion”, entre otros.

Ruddy Barrancos, el director de este proyecto, explica que Saxology Sax Quartet nació con el propósito de promocionar la variedad de saxofones que existen y también “mostrar que se puede hacer música con este instrumento, porque cuenta con muchas variedades sonoras”, dijo.

Respecto a los integrantes, los cuatro se formaron en el Instituto Eduardo Laredo. Este ensamble, formado a través en la materia de música de cámara, dio su primer concierto íntimo en el colegio hace unos meses.

Actualmente, dos integrantes son parte del Cochabamba Wind Symphony, por lo que tienen más de cinco años de trayectoria en su instrumento.

Valverde, uno de los miembros, asegura que el ensamble pretende consolidarse en la escena local y prepara más conciertos para el siguiente año.

OTROS EVENTOS

Letras:

Lectores se reúnen para hablar de obras clásicas



Miembros del Club de Lectura Cochabamba se reúnen todos los lunes y viernes para compartir sus experiencias literarias sobre obras clásicas y contemporáneas.

Dónde: Novecento (calle Chuquisaca esquina Lanza)

Cuándo: Hoy a las 17:30

Cuánto: Consumo

Danza:

Compañía presenta “Antología de danza folklórica boliviana”



El Estudio de Danza y Arte Boliviano del maestro Edson Ontiveros presenta hoy “Antología de la danza boliviana” en el teatro José María Achá, ubicado en la calle España entre Bolívar y Heroínas. Habrá más de 10 cuadros en escena.

Realizan concurso de danza y pandero



Grupos de coreografía y pandero se presentarán en la 3ra versión del concurso “Siente, vive y danza”. Se premiará a los primeros tres lugares.

Dónde: Teatro Teófilo Vargas (plaza principal de Quillacollo)

Cuándo: Hoy a las 19:30

Dato: Más inf. al 77440886

Homenaje:

Rinden homenaje al folklore nacional



Las mejores piezas folklóricas nacionales serán interpretadas por el grupo La Nueva Proyección. El evento contará con la participación de un ballet folklórico.

Dónde: El Mesón del Cantor (c. Adolfo Ballivián #139 casi av. Segunda)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Cuánto: Bs 60

Fico’s Show:

“Rápidos y chistosos”, en Fico’s Show



Fico’s Show presenta “Rápidos & chistosos”, un espectáculo que conjuga humor, teatro, danza y muchas sorpresas. Para más información al 4309070 y 76403194

Dónde: Atrezzo (c. Zenón Salinas entre Gral. Galindo y Viscarra, zona Muyurina)

Hora: Hoy y mañana a las 20:30

Música:

Rodrigo Tapari vuelve a Cochabamba



El cantante, compositor argentino y exmiembro del grupo Ráfaga, Rodrigo Gonzalo Tapari, vuelve a Cochabamba para cantar sus éxitos. Más inf. al 75468801.

Dónde: El Cortijo Pub (avenida Pando esquina Juan Capriles)

Cuándo: A las 21:30

La banda Poopó ameniza el último viernes del año en Capital Karaoke



La Intercontinental Banda Poopo de Oruro llega para amenizar el último viernes del año con las mejores piezas nacionales. Este evento también contará con la banda Prisma.

Dónde: Capital Karaoke (calle Miguel de Aguirre entre Buenos aires y avenida Portales)

Cuándo: Hoy a las 22:00

Dato: Más información al 78300821

Lee brinda recital de reggae & soul



Tonny Lee Parker y su banda vuelven a los escenarios con un repertorio de reggae & soul. Pepe Padilla , Lucía Cortez Rodrigo Coronado y Ludwing Salazar son los músicos que estarán en escena.

Dónde: Typica (calle España #661 entre La Paz y Reza)

Cuándo: Hoy a las 19:00

Cuánto: Sin cover

Sumers ofrece un especial de rock

La banda Sumers brinda un concierto con destacadas piezas de rock en inglés y castellano.

Dónde: Liverpool - Pub (pasaje Boulevard #700, zona Recoleta)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Set Ensis tributa a Pappo’s Blues

Pappo’s Blues, la banda argentina de blues rock liderada por Norberto Aníbal, será homenajeada por Set Ensis.

Dónde: Black Piston’s Bar Rock (av. América esquina Bejing)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Dato: Más información al 70745146

Samantha Experience da su último concierto