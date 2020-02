ADóndeVamos: conozca la oferta de eventos culturales para este fin de semana

La muela del diablo y el llajta rock se unen por tiquipaya

Con el objetivo de reunir la mayor cantidad de donaciones para ayudar a las familias damnificadas del municipio de Tiquipaya, el Llajta Rock y la Muela del Diablo unen esfuerzos para brindar un concierto acústico junto a dos grandes exponentes del rock en Cochabamba: Sacrilegio y A Pie.

El evento se desarrollará en las instalaciones de la Muela del Diablo este sábado 29 de febrero desde las 21:00. El ingreso será una donación.

Para este evento solidario, Sacrilegio y A Pie preparan un repertorio con las canciones más conocidas de sus amplias carreras en un formato acústico, lo que hará de la noche una velada especial y más íntima entre los artistas y el público.

Según la organización, la entrega de donaciones y la rendición de cuentas de los aportes económicos que puedan llegar a darse se harán públicos en las redes sociales de los organizadores y se documentarán, garantizando que todo aporte llegue a las manos correctas.

Como donaciones se sugiere llevar guantes de trabajo, frazadas, agua embotellada, ropa abrigada, alimentos no perecederos, alimento para animales y medicamentos.

Reservas e informes a los números 774 50717 y 762 20409.

OTROS EVENTOS

Obra:

“Rastros en el arte” se exhibe en Simón I. Patiño



La muestra colectiva “Rastros en el arte” de los artistas plásticos Marta Eugenia Cortés, Alberto Salazar y Osvaldo Figueroa se exhibe en el centro de exposiciones del Palacio Portales (calle Potosí No 1450). La entrada es gratuita.

Los horarios de visita son martes a viernes de 15:00 a 18:30, sábados y domingos de 10:00 a 12:30.

Teatro:

Puesta en escena de la obra “La Profe-Zorra”



La Casa del Ekeko presenta su primera obra de 2020. Una parte de la descripción de la pieza teatral dice: “No importa si no eres bueno en matemáticas, física o química, pues eso no es lo que la Profe califica”.

Dónde: La Casa del Ekeko Arte en Abundancia (calle Paccieri No. 744)

Cuándo: Mañana a las 20:00

Cuánto: 30 bolivianos

Presentan la comedia teatral “Terapia”



Caballero Producciones Escénicas pone en escena “Terapia”, un espectáculo que promete sacarle la risa de principio a fin en dos sesiones y un diagnóstico.

Dónde: Astoria (av. Ricardo Jaimes Freyre No. 2030)

Cuándo: Hoy a las 20:00

Cuánto: 50 bolivianos

Literatura:

Encuentro literario



Un evento destinado a los lectores aficionados y organizado por el Club de lectura Cochabamba. Se ranalizará el libro “Elogio de la locura” de Erasmo de Rotterdam.

Dónde: Café Novecento (calle Chuquisaca esq. Lanza)

Cuándo: Hoy a las 18:00

Cuánto: Ingreso libre

Música:

Guitarreada con Santiago Noya

El cantante cochabambino, finalista de Factor X Bolivia, se presentará esta noche en Typica.

Dónde: Typica (calle España No. 661)

Cuándo: Hoy a las 19:00

Dato: Reservas al 4301646

Rock latino en La Tirana y Olé

Para despedir el Carnaval, un espectáculo con dos agrupaciones, Y Latina y el regreso de 0 Grados.

Dónde: La Tirana y Olé (calle Venezuela No. 635)

Cuándo: Mañana a las 22:00

Cuánto: 40 bolivianos

Velada de jazz clásico



Una noche de talento y buena música en After Cowork para disfrutar del jazz clásico de los 50, 60 y 70 junto a Moonlight Jazz Quartet.

Dónde: Cowork Café (parque Fidel Anze Sur No. 22)

Cuándo: Mañana a las 19:30

Cuánto: 30 bolivianos

Los éxitos de No te va a gustar



Considerado uno de los grupos más importantes y populares de América Latina, los éxitos de No te va a gustar llegan con Los Barbitúricos.

Dónde: Dalí Café y Música (av. América)

Cuándo: Hoy a las 21:30

Bon Jovi acústico

Krápula realiza un show con los mejores temas de Bon Jovi en formato acústico.

Dónde: Bird House (Gran Hotel Cochabamba)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Cuánto: 35 bolivianos

Carro Show con Delgacho Show

La agrupación Delgacho Show tocará los mejores éxitos de Carro Show. Para mayor información y reservas al 6946799.

Dónde: Capital Karaoke (calle Miguel de Aguirre)

Cuándo: Mañana a las 22:00

Soust lanza nuevo álbum conceptual



El segundo álbum del proyecto musical Soust, titulado Braid, se presentará en el mARTadero. En el estreno se realizará una proyección de video mapping.

Dónde: Proyecto mARTadero(c/ 27 de Agosto esq. Ollantay)

Cuándo: Mañana a las 20:00

Concierto acústico solidario



Huáscar Ballón, Edson Peralta, Jow Terrazas, Druko y DJ Ramiro Angulo brindarán un espectáculo acústico esta noche con el objetivo de recaudar fondos para Tiquipaya. El evento es organizado por Mandarina Bar, Start Bolivia y Global Shapers Cochabamba.

Dónde: Mandarina Bar (av. Pando, pasaje Ovidio Suárez)

Cuándo: Hoy a las 21:00 Dato: El precio de la entrada es solidario

Fiesta:

Noche de Carnaval