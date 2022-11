Loritas inaugura tercer proyecto en Cochabamba

Las Loritas Edificios inauguró ayer su cuarto proyecto denominado Torres Loritas III, ubicado en la avenida Simón López, en medio de bastante expectativa, baile y concursos.

El proyecto contempla la construcción de dos tores de catorce pisos y se prevé que las obras civiles inicien en diciembre de este año.

El gerente regional de la empresa, Sergio Melnik, dijo que el recorrido realizado a los predios donde se emplazarán los modernos edificios sobrepasaron las expectativas porque se logró concretar la venta de varios departamentos.

Mencionó que la construcción del tercer proyecto demorará un año y medio y próximamente se pretende lanzar otro nuevo en la avenida Ramón Rivero, este sería el IV.

“Estamos contentos con el recibimiento de los cochabambinos, estamos alistando la entrega de los dos primeros proyectos, uno en enero y otro en abril, respectivamente”, informó.

Melnik explicó que las construcciones se realizan optimizando los espacios y emplazando estructuras contra sismos.

Alex Hinojosa, el arquitecto que acompañará la ejecución del proyecto, mencionó que la edificación tendrá estructuras de última generación.

“Vamos a trabajar con estructuras resistentes a los sismos y a las exigencias de nuestro medio, con calidad y acabados garantizados”, puntualizó.

Con la finalidad de promover el contacto directo con los interesados, la empresa llevó a cabo un recorrido en buses, el fin de semana, para presentar el predio donde se construirá el tercer proyecto. En la actividad los visitantes disfrutaron de una jornada de esparcimiento y confraternización con el personal de la empresa.

“Decirle a la que gente que no trabajamos con inmobiliarias, no trabajamos con vendedores externos, tenemos nuestra propia fuerza de venta, no tenemos convenio con ninguna institución. Los interesados pueden comunicarse por Facebook donde nos encuentran como Las Loritas Edificios”, aclaró.

El gerente regional acotó que las personas interesadas en adquirir un departamento pueden visitar a los asesores directamente en la calle F. Salinas, detrás del Estado Félix Capriles Nº26.

La confraternización fue amenizada con la interpretación de algunas corografías por parte de la Fraternidad Caporales Mi Viejo San Simón, que le puso sabor al evento, donde se hizo la ch’alla.

Familias íntegras participaron de la actividad, donde adultos y niños disfrutaron, ganaron descuentos y una variedad de premios.

Con la generación de espacios amigables, la empresa cumple no solo con su responsabilidad social, sino, además, atiende a los clientes en ambientes cómodos.

Melnik añadió que Las Loritas Edificios también se constituye en una gran oportunidad para invertir porque los edificios se construirán en zonas estratégicas.

Las Loritas Edificios es una empresa legalmente constituida en Bolivia y cuenta con los mejores precios del mercado, que buscan ayudar a distintas personas a comprar departamentos con alta calidad de acabados y tecnología de punta.

Las Loritas, además, apunta a ofertar más que un espacio para vivir un hogar. Los interesados también pueden contactarse con los asesores a través de otras redes sociales como Instagram para hacer cualquier consulta.