Super Bowl LVII: dónde se puede ver el evento, el show de Rihanna y muchas sorpresas

Pocos espectáculos son tan grandes, comentados y sumamente esperados como el show del medio tiempo del Super Bowl. No importa que todos los juegos de la NFL parezcan tratar de convertir el medio tiempo en una especie de mini concierto de 13 minutos protagonizado por algunos de los artistas más populares o icónicos del momento.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es para todos y aunque sin duda hay algunos mejores que otros, se espera que esta edición presente una mayor espectacularidad. Este año quizá es uno de los más esperados no solo por el juego (que, por cierto, es entre los Eagles contra los Chiefs), sino por el show, que en esta ocasión correrá a cargo de Rihanna.

La cabeza de cartel del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2023 no es otra que Rihanna. A lo largo de los años la cantante ha logrado demostrar que sabe hacer un gran show. Tras varios años de ausencia de la escena musical, la cantante ha logrado una gran expectativa con su regreso, aunque sea solo por algunos minutos.

Se espera que su espectáculo sea accesible para todo el público, es decir, que interprete sus canciones más conocidas. Como ella comentó en conferencia de prensa previo al Super Bowl, lo más complicado para ella fue reunir 20 años de carrera en 13 minutos de show. Aunque el juego de la NFL, es un evento familiar, que reúne a todas las generaciones, también es cierto que, al ser Rihanna, se puede esperar que habrá algunos momentos cargados se mucha sensualidad.

Rihanna dio un pequeño adelanto de lo que viene, en una entrevista tres días antes del evento. “Estamos emocionados de hacer el Super Bowl”, dijo la artista durante el evento en vivo transmitido por YouTube y Apple Music. “Hemos estado trabajando en ello durante un tiempo, y cada día se acerca más y más al producto terminado”.

El Super Bowl también marca el regreso de la cantante a las presentaciones en vivo después de varios años y el nacimiento de su hijo en mayo de 2022. “No he estado en el escenario en siete años”, dijo. “Hay algo emocionante en el desafío de todo esto. Es importante para mí hacer esto este año. Es importante para la representación. Es importante que mi hijo vea eso”.

No se sabe con exactitud a qué hora iniciará el espectáculo de medio tiempo, ya que es un evento deportivo en vivo. El inicio está programado para las 18:30 ET del domingo 12 de febrero (15:30 de la costa oeste). Se calcula al menos 90 minutos para pasar los dos primeros cuartos, pero siempre es mejor sintonizar más temprano que tarde, solo para asegurarse de no perderse nada.

En México, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala, el partido de fútbol americano iniciará 17:30 horas. En Colombia, Perú, Panamá y Ecuador el horario será a 18:30 horas y en Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay será a las 20:30 horas. En toda Latinoamérica la justa deportiva y el medio tiempo se podrán ver a través de la señal de Star+.

¿Habrá alguien más en el espectáculo de medio tiempo?

Rihanna es la estrella de la noche. Pero ella no es la única a quien se verá durante el juego. El espectáculo está siendo producido por Roc Nation. Cuando se habla de esta empresa, el nombre de Shawn Carter esta ligado a él. Eso significa que quizá se vea a Jay-Z en el escenario con Rihanna. La empresa cargo de la transmisión dice que tiene 94 cámaras disponibles. Cuarenta y cuatro de ellos son cámaras en el campo de juego, otras 18 para el ambiente previo al juego y 16 cámaras robóticas.

¿Quién interpreta el Himno Nacional?

La NFL anunció algunos de los entretenimientos previos al juego, y son grandes. Encabezando las actuaciones previas al medio tiempo está Chris Stapleton, con el ganador de ocho premios Grammy, 15 premios de la Asociación de Música Country y 10 premios de la Academia de Música Country interpretando el himno nacional.

El nativo de Arizona y actor Troy Kotsur (CODA de Apple TV+ ) interpretará la canción en lenguaje de señas estadounidense. Le sigue la leyenda del R&B Babyface, que cantará “America the Beautiful” y la actriz ganadora del Emmy, Sheryl Lee Ralph, cantará “Lift Every Voice and Sing”.

Antes del Super Bowl, puedes ver a Rihanna en Savage X Fenty Show que está disponible en Prime Video.