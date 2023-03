La banda finlandesa The Rasmus retorna a Bolivia después de cinco años

La banda finlandesa de rock alternativo y gótico The Rasmus vuelve a Bolivia después de cinco años. Con un video invitaron a todos sus fans a acompañarlos en un show lleno de sus mejores éxitos el 24 de mayo en La Paz.

La página de Facebook The Rasmus Bolivia compartió el video y brindó los datos para la adquisición de entradas, el evento se realizará en el bar Fábula ubicado en la av. Costanera. Las entradas estarán a la venta en Rock Mania, Rock Skateshop y Kaoz The Food of Rock.

La banda dijo en su video: "¡Hola, somos The Rasmus! Estamos viniendo a La Paz este 24 de mayo para tocar un concierto, los vemos ahí". El concierto es parte de su tour Live... and Never Die.

