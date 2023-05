Miss Altiplano cuestiona el Miss Oruro, denuncia discriminación y renuncia a su corona

En la elección de Miss Oruro, Grecia Schuett fue coronada como Miss Oruro, Yamara Colque como Srta. Oruro, Michelle Medrano como Miss Altiplano y Nadhir Herbas como Srta. Altiplano. Sin embargo, Michelle Medrano renunció a su título poco después de recibirlo, alegando irregularidades en el proceso.



"Después de toda la preparación, tanto física como intelectual, que tuve con la ilusión de poder representar a mi querida ciudad como se debe, digna y honestamente, lamentablemente he visto que los rumores eran ciertos", posteó la joven.



En sus redes sociales, denunció que le informaron previamente que los resultados ya estaban arreglados y que sufrió discriminación por su estatura.



"Muy aparte de esto una de los jurados se acercó a decirme que podía haber ganado, pero no lo hice por mi estatura, lo cual me parece un acto de discriminación", siguió el posteo. Eso no fue todo lo que escribió, ya que afirma que ahora debe pagar para ir al Miss Bolivia.



También expresó su negativa a pagar para participar en el certamen de Miss Bolivia. La empresa Black & White, organizadora del evento, afirmó que la elección fue transparente, mientras que los jurados involucrados defendieron su imparcialidad.

