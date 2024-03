“Robot Dreams” pierde el Óscar a mejor película de animación ante “The Boy and The Heron”

El filme 'Robot Dreams', dirigido por el español Pablo Berger, perdió el Óscar en la categoría de mejor película de animación ante 'The Boy and the Heron', del maestro japonés Hayao Miyazaki, en la 96 edición de los premios de la Academia de Hollywood.

El resto de producciones que competían en este apartado eran 'Spider-Man: Across The Spider-Verse' ('Spider-Man: Cruzando el Multiverso'), 'Elemental' y 'Nimona'.

Miyazaki no asistió a la gala porque, según revelaron sus compañeros de equipo a EFE antes de la ceremonia, se tomará "un descanso" tras la consecución de esta cinta.

'The Boy and the Heron' cuenta la historia de un chico huérfano de 12 años que consigue conectar con su madre a través de una nueva dimensión cuando se muda de ciudad y conoce a una garza parlante.

Este es el segundo filme de habla no inglesa en toda la historia capaz de ganar en la categoría de mejor película de animación, tras 'Spirited Away' (2001), también de Miyazaki.

Por su parte, 'Robot Dreams' sí había conseguido imponerse este año en otros premios internacionales tan prestigiosos como los Annie estadounidenses -conocidos popularmente como los Óscar específicamente de la animación-, en el Festival de Sitges, en los galardones del Cine Europeo o en los premios Goya de España.