Festival de Cannes 2024 anuncia un arsenal de películas y estrellas

A priori, la edición de 2024 del Festival de Cannes aparece aureolada por un fuerte espíritu nostálgico. Este año, el certamen fílmico más importante del mundo ofrecerá la posibilidad de celebrar el talento de varias figuras icónicas del cine anglosajón de las décadas de 1970 y 1980. Por encima de todas, Francis Ford Coppola, que mostrará en la Competición Oficial “Megalópolis”, un colosal proyecto que el cineasta lleva gestando durante cuatro décadas y que combina elementos de drama familiar y ciencia ficción épica.

Después de las dos Palmas de Oro logradas en 1974 y 1979, por “La conversación” y “Apocalypse Now”, Coppola aspira a convertirse en el primer cineasta en lograr el preciado galardón por partida triple.



En el club de veteranos que serán celebrados en Cannes hay que incluir a George Lucas, el padre de la saga de “Star Wars” y cofundador junto a Coppola de la compañía American Zoetrope, quien recibirá la Palma de Oro honorífica del certamen galo. También sumarán su veteranía el australiano George Miller, que el 17 de mayo presentará Fuera de Competición “Furiosa: De la saga Mad Max”, y Kevin Costner, que presentará, también Fuera de Competición, la primera entrega de “Horizon, an American Saga”, con la que el director de “Bailando con lobos” regresa al universo del western para meditar sobre los orígenes de la nación estadounidense.

Cannes no puede imaginarse sin el esplendor de las grandes estrellas cinematográficas… y la edición de 2024 no fallará a su cita con el glamour. En la lista de astros de Hollywood que desfilarán por la alfombra roja figuran Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth, protagonistas de “Furiosa”; Emma Stone y Willem Dafoe, que darán la cara por “Kind of Kindness” de Yorgos Lanthimos; Adam Driver y Forest Whitaker, que presentarán “Megalopolis”; Selena Gomez y Zoe Saldaña, representando la comedia musical “Emilia Perez” de Jacques Audiard; Demi Moore y Margareth Qualley, que lideran el reparto de “The Substance” de la francesa Coralie Fargeat; Sienna Miller, que acompañará a Kevin Costner en la presentación de “Horizon”; y Nicolas Cage, que se dejará ver en la Sesión de Medianoche de la película “The Surfer” de Lorcan Finnegan.

A todas estas estrellas cabe sumar la lustrosa delegación del cine francés, que estará liderada por Léa Seydoux, Vincent Lindon y Louis Garrel, protagonistas de la comedia surrealista “Le deuxième acte” de Quentin Dupieux, que se encargará de inaugurar el festival.

En el delicado equilibrio entre arte y entretenimiento que sostiene desde sus orígenes al Festival de Cannes, los grandes directores son una pieza esencial del andamiaje cannoise. Este año, el prestigio autoral lo pondrán figuras como el canadiense David Cronenberg, que buscará ganar su primera Palma de Oro con “The Shrouds”, en la que Vincent Cassel da vida a un hombre de negocios, recientemente viudo, que construye un aparato que le permite conectarse con los muertos dentro de un sudario.

Por su parte, con el éxito de “Pobres criaturas” todavía fresco, Yorgos Lanthimos presentará “Kinds of Kindness”, un tríptico de historias que promete altas dosis de miseria, inquietud y crueldad, todo ello pasado por el filtro irónico del cineasta griego.

También acudirá a la fiesta el estadounidense Paul Schrader, que en “Oh Canada” (adaptación del libro “Los abandonos” de Russell Banks) se reencuentra con Richard Gere más de tres décadas después de dirigirlo en “American Gigolo”.

Y tampoco podemos olvidar a Sean Baker, el director de “Red Rocket”, que en “Anora, regresa con una comedia ambientada en el ámbito del trabajo sexual, un universo que ya sobrevolaba películas como “Starlet” y “Tangerine”.