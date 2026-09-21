Semana 39: Jesse & Joy encienden la cartelera semanal cochabambina

Una agenda cultural de lujo presenta Cochabamba en la semana 39 del año. Los hermanos Jesse y Joy, el grupo Llajtaymanta, la Orquesta Sinfónica de Cochabamba y el Festival “Teatro Sur”, entre otros, engalanan la cartelera de la Llajta

LUNES 21

La Alianza Francesa proyecta el filme “Á toute allure” del director Lucas Bernard. La cita es a las 19:00 en la sala Christian Valbert y el ingreso es gratuito.

MARTES 22

El II Festival Internacional “Teatro Sur” levanta telón con la presentación del elenco colombiano “La mascarada” en el centro cultural Oasis, en Sacaba, a partir de las 16:00.

JUEVES 24

Vengadores Endgame: Encore, de Marvel Studios, vuelve a los cines de Cochabamba en medio de gran expectativa.

La película incluye un adelanto exclusivo de Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines en diciembre de este año.

VIERNES 25

La compañía de teatro Madrastra presenta la obra “13” en el Proyecto mARTadero desde las 20:00 y se replica el sábado y domingo.

El reconocido grupo boliviano Llajtaymanta festeja su 40 aniversario con un imperdible concierto en el hotel Cochabamba desde las 21:00.

SÁBADO 26

El binomio mexicano integrado por los hermanos Jesse y Joy Huerta interpretarán sus mejores canciones en Fexco Arena a partir de las 20:00.

La Orquesta Sinfónica Municipal Cochabamba en su tercera temporada presenta un mágico concierto con grandes bandas sonoras del cine, música de anime y videojuegos que marcaron generaciones.

El Centro Artístico-Cultural Bicentenario acogerá el recital que comenzará a las 18:30 y se reprisará el domingo 27.