Selena Gomez dice que su relación con Bieber fue adictiva

Selena Gomez está en boca de todos. Acaba de publicar dos canciones: “Lose yo to love me” y “Look at her now”, como adelanto de su próximo disco, y ambas tienen algo en común: a Justin Bieber. Los dos temas giran entorno a la relación tóxica que mantuvo con el canadiense y en una entrevista, definió cómo fue ese amor.

Gomez fue invitada en el programa Zach Sang Show y allí le preguntaron por su noviazgo con Justin Bieber. La artista fue muy clara con su forma de definirlo:

“Estás en una fase de tu vida en la que experimentas el amor por primera vez y creo que eso puede ser un poco tóxico. Tienes esa codependencia que crees que es amor y luego tienes esa adicción a la pasión y la frustración hacia el otro que piensas “Oh, esto es amor”, o luchar y hacer todas esas cosas, “Oh, esto es amor”. Creí eso durante un montón de tiempo”, se sinceró la artista.

En cuanto a su próxima relación dijo: “Quiero que sea real y no quiero ser codependiente ni tener problemas por falta de comunicación. Creo que es algo que aprendes cuando te haces mayor, encuentras a gente que es la adecuada para ti, que está en tu misma sintonía”.