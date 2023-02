Paris Hilton confiesa que abortó cuando tenía 20 años

Informalia.- Hace apenas un mes que Paris Hilton presentó al mundo al bebé que va a criar tras haber nacido de un vientre de alquiler.

Ahora que la llegada del pequeño Phoenix le ha llenado de felicidad y ha colmado todos sus instintos y deseos maternales, la multimillonaria heredera revela que se quedó embarazada cuando tenía poco más de 20 años y abortó: "Era un niño y no estaba preparada para eso".

Paris ha confesado haber abortado justo ahora que acaba de asumir la responsabilidad de ser madre junto a su marido desde 2021, Carter Reum. En una entrevista publicada en la revista Glamour, la celebrity ha explicado por qué no lo ha hecho público hasta ahora: "Era algo de lo que no quería hablar porque había mucha vergüenza en torno a eso".

La influencer ha guardado el secreto durante décadas, y no sintió la necesidad de posicionarse y hablar de su propio aborto hasta que la Corte Suprema estadounidense revocó el caso "Roe versus Wade" de 1973, por cuya jurisprudencia el aborto era legal desde entonces en el país.

"Creo que es importante", ha dicho la también actriz y cantante: "Hay tanta política a su alrededor y todo eso, pero es el cuerpo de una mujer ¿Por qué debería haber una ley basada en eso?", razona públicamente. Hilton argumenta a favor del derecho femenino a decidir sobre una misma: "Es tu cuerpo, tu elección y realmente creo en eso.

Es alucinante para mí que estén haciendo leyes sobre lo que haces con tu salud reproductiva, porque si fuera al revés con los muchachos, no sería así en absoluto".

Paris es recordada principalmente por su papel en The Simple Life, donde se autodenominaba "persona rubia tonta". Sin embargo, la actriz se ha convertido desde su protagonismo en el reality en una activista contra el abuso infantil institucionalizado, porque desde los 16 años a los 18, la heredera de la cadena de hoteles, pasó por diferentes programas de modificación de conducta, específicamente uno en la escuela Provo Canyon, en Utah, donde fue abusada sexual, física y emocionalmente, tal y como detalló en el documental estrenado en 2020 This Is Paris.

Desde entonces y mediante el activismo, ha trabajado con las autoridades para impulsar legislación al respecto, como la Ley sobre "Adolescentes con problemas", conocida como SB127, por ejemplo, de manera que ha utilizado su experiencia y su dolor para ayudar a otros.

No obstante, ella reconoce que el trauma aún afecta en su vida cotidiana. De hecho ha explicado que esa es la razón por la que decidió tener a su hijo, Phoenix, a través de un vientre de alquiler, porque temía que el embarazo le trajera todos los malos recuerdos: "Estoy tan asustada, creo, de nuevo haber vuelto a Provo Canyon y revivo, incluso, estar en el consultorio de un médico... todo eso. Las inyecciones, las vías intravenosas que me pusieron...". La influencer reconoce que no ha querido gestar ella a su hijo por los traumas que arrastra: "Cuando trabajaba en el reality The Simple Life, tenía que estar en una habitación cuando una mujer estaba dando a luz y eso también me traumatizó. Pero quiero tanto una familia que el problema es solo la parte física de hacerlo. Estoy tan asustada el parto y la muerte son las dos cosas que me asustan más que nada en el mundo".