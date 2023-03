Gerard Piqué asegura que está feliz y que no gastará dinero en limpiar su imagen

El exfutbolista Gerard Piqué afirmó que está feliz con su situación actual y no gastará dinero en limpiar su imagen, que ha sido el objetivo de las críticas desde que su expareja Shakira le dedicara varias canciones de desamor y traición.

El también empresario español manifestó su opinión en una reciente entrevista con el diario El País, donde no mencionó explícitamente a Shakira, pero le envió unas indirectas. “Estoy muy feliz.

"Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, expresó el exdefensa del Barcelona, quien mencionó que le complace seguir “haciendo” lo que desea para ser “fiel” consigo mismo. “La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce.

"El resto no me importa”, agregó. En ese sentido, aseveró: “El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen”.

Cuando lo interrogaron por su polémica separación y lo que ha significado para la opinión pública, respondió de forma similar a la que lo había en una entrevista previa: “Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos. Se trata de protegerlos.

"Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre”. Durante la entrevista, Piqué enfatizó: “Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”.