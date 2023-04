La actriz Hiba Abouk reclamó la mitad de la fortuna de Hakimi, pero el futbolista puso todo a nombre de su madre

La historia de amor entre el jugador de fútbol marroquí Achraf Hakimi y la actriz Hiba Abouk llegó a su fin. Después de unos meses llenos de dudas que habrían hecho que la protagonista de El Príncipe tomase la decisión, llegó la supuesta violación del jugador a una chica en París, algo que aligeró el proceso de manera alarmante.

Fue la propia Fiscalía la que abrió una investigación contra el futbolista del PSG después de que la presunta víctima informase de los hechos que habían tenido lugar en casa del jugador. La joven defendió que llevaba un mes hablando con él por Instagram y que, aprovechando las vacaciones de su familia a Dubái, éste la invitó a su casa. Una vez allí, ella no quiso pasar a mayores, pero este la agredió sexualmente.

La grave acusación llegó unas semanas después de la encarcelación del futbolista brasileño Dani Alves por violar supuestamente a una chica en una discoteca de Barcelona la noche de fin de año, un caso bastante similar que también ha acabado en divorcio.

Después de unas duras semanas en las que decidió guardar silencio para protegerse a sí misma y a sus hijos, la actriz Hiba Abouk realizó un comunicado en el que dejó claro que ''siempre estaría del lado de las víctimas'' y que había necesitado ''tiempo para digerir el shock''.

También aprovechó esta comunicación para confirmar que su decisión de separarse estaba tomada desde antes del incidente: ''La decisión estaba tomada desde mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena''.

''Después de tomar la decisión de separarnos legalmente y dejar de convivir, a la espera de los trámites de divorcio, quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación, y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia'', explicó.

Una dura revelación

Según el medio First Mag, cuando la actriz y sus abogados acudieron a la Corte francesa para solicitar la cantidad que consideraban que le debía corresponder en el proceso de divorcio, se enteraron de que no existía tal fortuna. Esto se debe a que su expareja puso sus ganancias a nombre de su madre bastante tiempo atrás. Abouk no podría reclamar ahora porque la gran fortuna habría sido cedida a su exsuegra a través de una donación, aunque todavía esta tendría que demostrar que el proceso se llevó a cabo ante notario y que pagó los impuestos que les correspondía.

Aunque la noticia causó revuelo en España, Francia y Marruecos, también se conoció que Abouk no se encuentra en una situación donde necesite parte de la fortuna de su exmarido para poder vivir (aunque le corresponde). Ella también es un personaje conocido con un gran patrimonio a sus espaldas.

Asimismo, a través de sus redes sociales comparte imágenes de los regalos que recibe de diferentes marcas y es un icono de estilo, por lo que podría tener también un gran futuro como una consolidada influencer.

Hiba Abouk y Achraf Hakimi llevaban doce años en pareja y tienen dos hijos en común. La propia actriz reveló tiempo atrás que la denuncia contra el jugador no tuvo nada que ver con su separación: “(La idea de separarse es) Mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena”.

A pesar de esta noticia, Hakimi tendrá que hacer frente a las pensiones que le correspondan a sus hijos, algo por lo que la actriz luchará hasta el final. Hay que señalar que el marroquí es uno de los futbolistas mejor pagados de la competición francesa y que cobraría al mes alrededor de 1,2 millones de euros.

El lateral se destacó mucho en el pasado Mundial de Qatar con la selección de Marruecos y, anteriormente, también triunfó en el Inter, en el Borussia y en el Real Madrid.