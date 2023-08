Wendy Callaú anuncia que deja Maroyu: "Donde no te saben valorar, es mejor retirarse"

Wendy Callaú, popular bailarina de la agrupación Maroyu de Néstor Yucra, comunicó, a través de sus redes sociales, que deja el grupo de música porque el ambiente laboral ya no era sano y porque el acuerdo laboral que le proponían no era justo.

"Decidí retirarme de Maroyu. Tomé la decisión de retirarme, porque, lamentablemente, para mí ya no había un ambiente laboral sano. Entonces, tomé la decisión precisamente por eso, porque no hubo un acuerdo laboral justo y entonces donde no saben valorar tu trabajo -que eso debe pasar con tu pareja, con tu familia, con tus amistades-, donde no te saben valorar, es mejor retirarse", dijo la bailarina a través de su cuenta de TikTok.

La noticia sorprendió a muchos de sus fans, porque se esperaba que fuera parte de una gira internacional por Europa, pero sus admiradores en el viejo continente ya no podrán verla en escenarios.