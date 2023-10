Murió Matthew Perry, el recordado actor de Chandler en “Friends”

Matthew Perry, conocido por su papel como Chandler Bing en la exitosa serie de televisión Friends, murió a la edad de 54 años. Según un informe de TMZ, la causa del fallecimiento sería un aparente ahogamiento. Perry, quien alcanzó la fama en la década de los 90 gracias a la sit comedy, ha sido una figura prominente en la industria del entretenimiento. Aunque la producción concluyó en 2004, su legado y popularidad han perdurado a lo largo de los años

La noticia de la muerte de la estrella ha causado conmoción en las redes sociales, donde fans y colegas han expresado su pesar. Aún se desconocen detalles adicionales sobre las circunstancias que rodearon su muerte. Las autoridades están llevando a cabo una investigación para esclarecer los hechos y, por el momento, la familia de Perry aún no ha emitido un comunicado oficial. Se espera que en las próximas horas se ofrezcan más actualizaciones sobre este lamentable acontecimiento.

Además de la recordada ficción de comedia, ¿en qué otros títulos demostró su talento?

Un impulsivo y loco amor (1997)

La trama de esta comedia romántica sigue a Alex Whitman, un arquitecto de Nueva York, y a Isabel Fuentes, una fotógrafa de Las Vegas, quienes tras una noche juntos descubren que Isabel está embarazada. A pesar de las diferencias culturales y las objeciones familiares, deciden casarse. La película explora cómo la pareja navega a través de los desafíos de combinar sus tradiciones culturales y estilos de vida mientras se preparan para la llegada de su hijo. Perry actuó junto a la actriz mexicana Salma Hayek. En HBO Max.

17 otra vez (2009)

El actor estadounidense interpretó a Mike O’Donnell, un hombre que tiene la oportunidad de volver a vivir su vida como un adolescente de 17 años. La película, también protagonizada por Zac Efron, aborda temas como el arrepentimiento, la familia y las segundas oportunidades, y ha sido bien recibida tanto por la crítica como por el público. Para ver en HBO Max.

Mi vecino, el asesino (1999)

Un mafioso que accede a cooperar con una investigación del FBI para evitar la cárcel. Como parte de un programa de protección de testigos, es trasladado a un vecindario suburbano donde vive bajo una identidad anónima. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que algunos de sus nuevos vecinos descubran su verdadera identidad y le propongan participar en un nuevo “trabajo” al estilo suburbano. La comedia de crimen originalmente titulada The Whole Ten Yards puede rentarse en Amazon.

Almost Heroes (1998)

Comedia de aventuras que sigue a dos exploradores desafortunados que lideran una expedición malograda en 1804 a través del noroeste del Pacífico. Su objetivo es llegar al océano Pacífico antes que Lewis y Clark. El largometraje es conocido por su tono humorístico y por presentar situaciones absurdas y cómicas en el contexto de una expedición histórica. Para rentar en Google Play y en Apple TV+.

Estudio 60 (2006)

La serie fue creada por Aaron Sorkin, conocido por su trabajo en The West Wing, y contó con un elenco estelar que incluyó a Matthew Perry, Bradley Whitford, Amanda Peet, entre otros. Aunque fue elogiada por su escritura y actuaciones, fue cancelada después de una temporada debido a bajos índices de audiencia.

Matthew Perry fue un actor estadounidense conocido principalmente por su papel como Chandler Bing en Friends. Todas las temporadas de la icónica serie de televisión, incluido el reencuentro de 2021 (Friends: The Reunion), están disponibles en HBO Max.