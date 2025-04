Obituario. Val Kilmer se va, pero su legado sigue vivo

El actor Val Kilmer ha muerto este martes a los 65 años. Hizo de su última película una de sus más sólidas actuaciones. Fue en Top Gun: Maverick (2022) donde interpretó nuevamente al piloto Iceman Kazansky, el rival de Tom Cruise, como en la popular primera entrega, de 1986.

En esta secuela, su personaje, ya retirado del pilotaje, irradiaba una enorme fuerza vital. Kilmer volvía tras haber padecido un cáncer de garganta, una dolencia que lo tuvo apartado de la industria desde 2014. La quimioterapia y una traqueotomía afectaron la voz de un actor que fue estrella de acción en los noventa y Batman en la era previa a Christopher Nolan. Con todo, no ha sido el cáncer lo que ha terminado con su vida. El motivo de su muerte, ocurrida en Los Ángeles, fue una neumonía, ha confirmado su hija, Mercedes Kilmer, a The New York Times