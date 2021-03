Vero Guardia: su pasión por la música se imprime en accesorios

Verónica Guardia Salazar, mejor conocida como “La Vero Cornista”, es una música de 36 años que ha tenido que adecuarse a la situación y ha sabido salir de ella sin dejar su pasión por la música.

Los Tiempos Vero con su corno francés. JOSSE CHALLAPA

Vero es representante de la Orquesta Femenina y además es licenciada en música con especialidad en el corno francés. Estudió en la Universidad Loyola de La Paz, formó parte de una de las primeras generaciones de licenciados en música a nivel nacional.

Hizo cursos de especialización del instrumento en el exterior buscando superarse y aprender más. Estos cursos los realizó en Argentina, Venezuela y España, para “encontrar mejor y mayor técnica y formas de interpretar el instrumento”.

A pesar de los obstáculos que se le han presentado por la pandemia, Vero ha sabido salir adelante sin dejar su carrera. Actualmente, da clases de música a niños, continúa en la Orquesta Femenina de Bolivia y llevó adelante su emprendimiento Accesorios Vero Cornista.

El pasado 17 de marzo, la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba le otorgó un reconocimiento, junto a 22 mujeres de diferentes rubros, por su trayectoria y aporte a la cultura en el país.

—¿Cómo surge este amor por el corno?

—Mi historia comienza a mis 14 años, cuando empiezo a tocar piano y mi profesora me dice que no me veía como pianista y me invita a ser parte de la Orquesta de Vientos Municipal Cochabamba. Ahí arranco un poco con esto de la música y los instrumentos de viento, con la intención de tocar clarinete, flauta traversa, un instrumento de los conocidos. De repente apareció mi primer profesor, quien pasaba con un instrumento extraño, yo fui detrás de él y fue amor a primera vista, me enamoré del corno, siempre quise tocar y me puse única y exclusivamente a tocar corno porque era el instrumento que yo quería.

Así han pasado muchísimos años, soy feliz con la carrera y la profesión que tengo. El corno francés se ha convertido en mi razón de ser, toda mi pasión, en todo sinceramente en todo, es mi motor de vida, mi compañero de aventuras y gracias a él tengo viajes, conciertos, una vida plena.

—¿Cómo has manejado el tema de los conciertos y presentaciones en la cuarentena? Es decir, ¿cuáles fueron las repercusiones en este mundo artístico?

—Básicamente yo soy músico ‘freelance’, no tengo un trabajo oficial, no tengo un sustento más que la Orquesta Femenina de Bolivia, que es lo que yo coordino.

Los Tiempos Durante un concierto virtual. Cortesía de la entrevistada

Lastimosamente cuando hemos entrado en cuarentena nosotros no teníamos una plataforma, una subvención ni un sustento económico que nos pueda mantener firmes. Ya es un año entero que estamos sin subir a un escenario, sin generar ingresos, sin trabajar. Yo estoy saliendo adelante como Vero Cornista dando clases particulares de música para niños, he abierto una tienda de accesorios musicales, pero los conciertos y todo están completamente suspendidos. No tenemos opción de hacer nada y lo poco que hacemos es virtual sin generar ingresos económicos.

—¿Es por la pandemia que surge este emprendimiento de accesorios musicales?

—Hemos empezado en noviembre del año pasado. Era una oferta de trabajar haciendo música con accesorios nuevos, algo diferente, que básicamente es mi trabajo (...). Lo más importante era no dejar de generar ingresos y entonces nace la tienda de accesorios Vero Cornista. La empresa la hemos hecho con mi prima, también para darles a los músicos algo diferente, una opción de tener accesorios con el instrumento que les gusta. Hacemos ropa interior, medias, carteras, billeteras; diseñamos todo tipo de poleras. Lo más lindo es que hacemos trabajo personalizado. Por ejemplo, si un clarinetista quiere una polera con un clarinete se la hacemos. Siempre vamos intercalando y ofreciendo cosas diferentes para que el cliente sea feliz.

Los Tiempos Accesorios Vero Cornista. Facebook

Tal vez en algún momento fue mi sueño tener una tienda así, exportar e importar cosas, pero ahora por cómo están dándose las cosas es todo producto nacional, todo hecho por manos nuestras, nosotras hacemos absolutamente todo para poder tener unos ingresos.

—Y las clases particulares para niños, ¿cómo las manejas?

—Las clases particulares que doy ahora y daba antes siempre han sido por medio las redes sociales. Yo hago afiches y carteles designando edades y tiempos diferentes. Por lo general armo talleres para niños de 1 año, 1 mes o talleres para niños de 6, 7 y 8 años. También doy clases particulares de corno francés. Como no tengo una escuela, una institución y la Orquesta Femenina de Bolivia no tiene todavía la academia que queremos que tenga, no tenemos un alcance tan grande. Entonces lo doy a título personal y de manera privada. Cuando la orquesta tenga la institución que estamos queriendo formar vamos a poder tener formación para niñas y poder armar la Orquesta Infantil de Bolivia.

—¿Cómo definirías esta etapa que estás viviendo como artista, tomando en cuenta que estamos en una época donde el trabajo del músico ha quedado en pausa?

—Yo creo que es una etapa de crecimiento personal en la que toca aprender a estudiar más para cada uno, un trabajo individual de superación a nivel musical. No dejar de estudiar, no dejar de practicar. La ventaja de este tiempo de pandemia, de mantenernos tan alejados de los escenarios, es que se han creado lazos y conexiones a nivel internacional y mundial.

El año pasado, la unión de la Orquesta Femenina de Bolivia con la Orquesta de Mujeres de Chile ha sido algo increíble para nosotras; el hecho de poder tocar en dúo con un cornista de Colombia. Entonces, si bien no estamos dando más conciertos, lo que ahora tenemos es una opción de trabajar hacia afuera, exportar nuestro producto al extranjero y mostrar lo que sabemos hacer a otro nivel, continente, país, ciudad.

—¿Cuáles son tus proyecciones a futuro en la música y como emprendedora?

—Mi principal objetivo es volver al escenario haciendo música clásica, folklórica, lo que sea. Yo siempre he estado abierta a todos los estilos, pero ahora mi necesidad y mi hambre de volver al escenario es esto, querer ser parte una vez más de un grupo, un ensamble y siempre feliz. Obviamente me gustaría volver a juntar a toda la orquesta y tenerlas a todas las chicas en un escenario juntas. Pero de momento tal vez algo de cámara, algo así.

En cuanto a la empresa, seguir creciendo. Ya que esto se ha armado y es un proyecto tan bonito, me gusta mucho la idea de avanzar con Accesorios Vero Cornista y seguir siendo la cornista de siempre. También me encantaría seguir estudiando, viajando, conociendo, proyectando, es lo más importante para mí y seguir siendo músico. Pese a que todo lo que nos pasa nos afecta un montón, lo importante es seguir siendo músico.