Stefi Issa: “El fitness no es compararse, no es competencia; es sentirse bien consigo mismo”

Con 26 años, la cochabambina Stefani Issa Callaú, mejor conocida como Stefifit, se ha convertido en una de las personal trainer (entrenadora personal) más conocidas en el país, especialmente en Santa Cruz, donde actualmente radica.

Los Tiempos Stefifit, una de las entrenadoras personales más reconocidas en el país. Cortesía de la entrevistada

Es licenciada en Comunicación Corporativa y Estratégica y, a raíz de esto, hace dos años sus conocimientos la llevaron a lanzar su aplicación Mub Fitness (Mueve tu cuerpo, por las siglas en inglés), ofreciendo un servicio personalizado de asesoría y acompañamiento de nutrición y entrenamiento físico. Es certificada como NCSF Personal Trainer en Estados Unidos y especializada en Nutrición Ayurveda en España. Actualmente continúa sacando la mejor versión de las mujeres a través de su asesoramiento con Mub Fitness y ha creado su marca de accesorios fitness, fruto de esta pandemia.

Con envíos a todo el país, Mub Bolivia comenzó vendiendo bandas de entrenamiento. Las mismas son de gran ayuda para este proceso de cambio de estilo de vida y hábitos saludables, incluyendo en la compra un entrenamiento personalizado para sacarle provecho.

En una entrevista con Doble Click, Stefi habló sobre su marca personal y reveló la verdad detrás de llevar una vida fitness y los estereotipos de belleza que ésta trae.

Los Tiempos Stefani Issa. Cortesía de la entrevistada

—Cuéntanos un poco de ti, ¿cómo fue que te convertiste en un referente del mundo fitness?

—A medida que estudiaba en la universidad, estudié Comunicación Corporativa y Estratégica, llevaba una vida no tan sana, al punto que mi cuerpo se empezó a transformar y no me gustaba cómo me sentía, cómo me veía, vi cambios en mi piel, en mi cabello y de esa manera fue que quise hacer un cambio en mí. Empecé a estudiar como una pasión. Comencé a investigar en internet sobre el mundo fitness, pero sobre todo enfocado en la salud porque lo que yo quería era eso, sentirme bien conmigo y sentir que era una persona sana.

De esa manera fue que después realice mi acreditación NCSF Personal Trainer, que es una de las acreditaciones de las más valoradas en Estados Unidos, para ejercer la profesión de entrenador personal. A la vez me especialicé en Nutrición Ayurveda en España, que, más que una dieta, esta nutrición se fija en la salud en cuerpo, alma y mente.

Empecé a compartir en redes sociales todo lo que yo iba aprendiendo. Al principio fue de boca en boca porque eran mis amigas las que en un inicio vieron cambios en mí y me decían “entréname, dame consejos, qué puedo comer”, y así de boca en boca me di a conocer.

—¿Cuál crees que ha sido la recepción de la gente que asesoras este tiempo de pandemia? ¿Ha habido un cambio respecto a las secuelas de la cuarentena en tu rubro?

—La verdad es que ha sido positivo porque sí se ha visto un incremento sobre todo para el entrenamiento en casa y también de los accesorios deportivos. Yo vendo las bandas de entrenamiento, que incluyen un programa de entrenamiento virtual. Al adquirir las bandas de entrenamiento, ya tienes gratis el acceso a los videos. Ha habido muchísima aceptación, la gente se está preocupando por entrenar en casa.

—Sobre lo que mencionas de tener cuerpo y mente sana, ¿ambos deben estar de la mano para tener una vida saludable?

—Sí. De hecho, al hacer ejercicio ya estás cuidando tu mente. Es una forma de liberar, una forma de quitar energías negativas. Uno automáticamente cuando hace ejercicio se siente mejor y al sentirte mejor automáticamente quieres comer más sano, tienes una mente más positiva, al verte mejor físicamente igual tu autoestima sube y esto va de la mano, ¿no? Igual cuando uno no se siente muy bien, por ejemplo, a mí me pasa a veces que estoy muy estresada o algo, hago ejercicio y me ayuda a sentirme mejor.

La salud mental es muy importante y a veces no se le presta tanta atención. También por eso recomiendo tratar de practicar un poquito la meditación, las afirmaciones. Esto nos ayuda a tener en el día a día una mente más positiva.

—Existen muchos entrenadores en línea y videos que ofrecen una variedad de ejercicios, ¿por qué crees que te eligen a ti? ¿Qué ofrece Mub Fitness que otra app no?

—La aplicación, a diferencia de otras aplicaciones, tiene un entrenamiento personalizado y también tienes el seguimiento de una nutricionista. No es una aplicación convencional con la que vas a entrar y vas a ver simplemente una rutina de entrenamientos, sino que se ajusta a tus necesidades. Antes de iniciar un entrenamiento con la aplicación llenas un formulario donde se te pregunta todo sobre ti, fuera de la edad, peso, estatura, preferencias de comida, si tienes algún análisis clínico importante para tomar en cuenta. Tienes el asesoramiento semanal de la nutricionista, es totalmente personalizado. También a distancia tienes el contacto y soporte de tú a tú, que normalmente en las aplicaciones no hay.

De las bandas de entrenamiento también, no hay ninguna banda de entrenamiento que te incluya un programa gratuito. Normalmente las banditas te las venden y no sabes cómo usarlas, tampoco sabes que realmente puedes entrenar todo tu cuerpo con bandas de entrenamiento. En los videos tienes un plan estructurado

—¿Cuál es la definición de “una vida fitness”?

—Muchas personas tienen el concepto de que fitness es un cuerpo bien trabajado; en realidad, fitness es un estilo de vida más integral y yo lo defino así porque para que te funcione y sea a largo plazo y lleves este estilo de vida, tienes que integrar a todos los aspectos de tu vida. Fitness significa el llevar un estilo de vida sano, cuidar tu mente, alimentarte bien y evidentemente ejercitar para sentirte bien contigo mismo a nivel general.

El objetivo del fitness es llevar una vida saludable como un hábito en tu día a día.

—En ese sentido, ¿qué le aconsejarías a una persona que quiere iniciar una vida fitness?

—Primero que nada, investigar. Es muy difícil empezar solo sin conocimiento y, como dices, en internet hay muchísima información. Si pudieses contratar un profesional que te guíe, un nutricionista, un entrenador acreditado, es lo ideal para comenzar, y ya después tú continúas con un hábito y los conocimientos necesarios.

En caso de que no puedas, en internet, fijándote en páginas que sean confiables, puedes encontrar información que te va a ayudar a comenzar una vida fitness.

En líneas generales, es incluir el ejercicio como hábito diario, dejar los azúcares refinados, las harinas refinadas, los embutidos, y tratar de incluir alimentos enteros. También es muy importante tratar de regular el horario de sueño, que las personas normalmente no toman en cuenta. Mantenerse además hidratado constantemente, creo que eso es lo básico para comenzar y ya uno en el camino como que va investigando, adentrándose un poquito más.

—Sobre esto de “vernos perfectas”, ¿qué mensaje le darías a todas esas mujeres que nos sentimos presionadas por tener el cuerpo perfecto?

—Yo soy fiel creyente de que no hay que compararse, ni siquiera tratar de compararte con tu yo del pasado. Muchas veces dicen “la única competencia eres tú”, pero ni siquiera pienso eso. Pienso que hay que tratar de trabajar en tu día a día para sentirte mejor sin comparaciones. Cada persona es un mundo aparte, cada cuerpo es totalmente distinto y generas una presión que es innecesaria no es saludable. El fitness no es compararse, no es competencia; es sentirte bien consigo mismo.

Es muy fácil mentir en redes sociales con el aspecto físico, como usando Photoshop, o la manera en que posas.

Todas las mujeres tenemos nuestro lado lindo. Simplemente no opinar de los cuerpos de las demás, porque muchas veces lo hacemos inconscientemente, ves una amiga y empiezas a opinar del cuerpo de tu amiga, una opinión que nadie te pidió. Tratar de no hablar de los cuerpos de otras chicas es algo que hay que trabajar porque es como que psicológicamente y socialmente nos han influenciado de esa manera. Con la influencia de las redes sociales, hoy en día eso nos puede generar muchísima ansiedad. Obviamente, no existen los cuerpos perfectos así como en las redes sociales nos los hacen ver, la realidad es muy distinta a lo que uno pueda llegar a mostrar en las redes.

—Para finalizar, ¿qué se viene a futuro para Mub Fitness?

—Respecto a la aplicación, tengo intenciones de abarcar también el entrenamiento para hombres, porque solamente entreno mujeres, y hay una alta demanda de entrenamiento de hombres. Quisiera incluir entrenadores personales que se enfoquen en el entrenamiento masculino.

En un par de semanas vamos a tener nuevos accesorios deportivos.