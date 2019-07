Ricardo Montaner a Leo Rosas: Tiene una voz iberoamericana

LA PAZ |

El intérprete boliviano Leo Rosas recibió elogios del afamado cantautor venezolano Ricardo Montaner; lo aduló por el tono de voz y su romanticismo y dijo que es una voz iberoamericana.

"Leo tiene una dulzura que no tiene competencia. Canta con una voz melodiosa y hermosa. Él no merece irse ahora. Tienes aquí a un tipo que no sólo va a ser importante en México, él es una voz iberoamericana", dijo Montaner.

Al cabo de la primera ronda de actuaciones el público eligió a Rosas y a Domínguez para la recta definitiva. Sin embargo, los otros dos finalistas quedaron fuera de la competencia.

Miles de internautas eligieron el lunes a la mexicana Fátima Domínguez como ganadora del reality "La Voz" de Tv Azteca. Leo Rosas no pudo lograr la consagración en el concurso de talentos, pero fue ovacionado por la multitud que presenció la gran final logrando altos niveles de audiencia en las redes sociales.

En la primera ronda de los participaciones, el boliviano interpretó la canción "Volver a amar".

El mérito de Rosas fue llegar a la final con participantes mexicanos, tomando en cuenta que la votación fue solo en ese país.

En Bolivia connotadas personalidades de la política y el deporte expresaron su apoyo al cantante cruceño, es el caso del presidente Evo Morales.

"Felicitamos a Leo Rosas que con su arte y talento dejó en alto el nombre de nuestra querida Bolivia en La Voz de México. Estamos orgullosos de este joven que se ganó el cariño de los todos los bolivianos. Los artistas son grandes embajadores de nuestra Patria", dijo el Primer Mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Además, en la plaza principal 24 de septiembre de la capital cruceña se instaló una pantalla gigante, donde una gran cantidad de fanáticos observaron la gran final del reality mexicano, programa que se transmite a través de Azteca TV.

Esta fue la octava edición del concurso en México que se basa en el formato del programa televisivo "The Voice", de origen holandés. México ha sido el primer país de habla hispana en adoptar este género de Tv.