Rosalía y J Balvin se llevan el MTV VMA en la categoría "Latino"

NUEVA YORK |

Rosalía y J Balvin se llevaron hoy el MTV Video Music Award (VMA) a mejor videoclip en la categoría "Latin" gracias a su colaboración "Con Altura", en una gala celebrada en Newark (Nueva Jersey, EEUU).

La cantante española, vestida con un entallado traje negro con cristales del mismo color, expresó el "honor increíble" de estar en dicha gala, viniendo desde su Barcelona natal, y dio las gracias por la oportunidad de actuar allí.

"Gracias por dejarme actuar esta noche y cantar en español", dijo la intérprete, visiblemente emocionada.

La categoría de "Mejor videoclip Latino" enfrentaba a "Con altura", la colaboración de la catalana, J Balvin y El Guincho, con otros grandes de la música latina, como Bad Bunny, Karol G o Maluma.

J Balvin tenía dos nominaciones en dicha categoría, otra de ellas con "I Can't Get Enough", en la que el colombiano actúa junto a Benny Blanco, Tainy o Selena Gómez.

J Balvin afirmó estar "superorgulloso de ser latino ahora mismo", un mensaje claramente político, y dedicó su discurso para pedir colaboración y luchar contra los incendios que están arrasando el Amazonas.

"Necesitamos ayuda para el Amazonas porque está ardiendo", afirmó, dando las gracias por su premio.

Rosalía, además de en esta categoría, está nominada a Mejor nuevo artista, Canción del verano y Mejor colaboración, en estas dos últimas también gracias a "Con Altura".

La canción se ha convertido en una de las más escuchadas esta temporada y, además de aparecer en los primeros puestos de las listas de ventas, también lo hace en la "playlist" personal del expresidente estadounidense Barack Obama.

"Con altura" es el tema más escuchado de la artista catalana en Spotify, donde acumula más de 230 millones de escuchas, mientras que en YouTube ya suma más de 760 millones de reproducciones.

Por su parte, J Balvin también está presente en la clasificación de Mejor Vídeo Dance, gracias a "Say My Name" con David Guetta y Bebe Rexha.